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Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 13:02
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2024 15:49
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ETHA editörü Pınar Gayıp serbest bırakıldı

Pınar Gayıp, 2022’de stajyere ‘sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı’ suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırılan avukat Sezgin Keleş'in suç duyuruları nedeniyle sık sık ifade vermeye çağrılıyor.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
ETHA editörü Pınar Gayıp serbest bırakıldı

Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Pınar Gayıp gözaltına alındıktan sonra ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Gayıp'ın gözaltına alınma gerekçesi 2022’de stajyere ‘sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı’ suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırılan avukat Sezgin Keleş'in yaptığı suç duyurusu.

Gayıp, yine Keleş’in yaptığı suç duyurusuyla ilgili olarak Kocamustafapaşa Şehit Sinan Acar Polis Merkezi Amirliği’ne ifade vermeye gitmişti. Gayıp burada hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gazeteci sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldü. İfade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Suç duyuruları taciz boyutunda

Sezgin Keleş, bugüne kadar Pınar Gayıp hakkında birçok suç duyurusunda bulundu.

Gayıp’ı ‘kişilik haklarına saldırı’, ‘çocuk istismarı’, ‘örgüt üyeliği’, ‘örgüte finans sağlamak için haber yapmak’, ‘devleti alenen aşağılamak’ gibi suçlamalar yöneltti. Suç duyurularının bir kısmı davaya dönüştü. ETHA hakkında maliyeye ihbarda bulundu.

Suç duyuruları Gayıp’ın Keleş hakkında yaptığı haberlerin ardından başladı. Gayıp, aynı gerekçelerle sık sık ifadeye çağrılıyor.

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10 Nisan 2022

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
pınar gayıp
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