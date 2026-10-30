Estonya, Tekin Ağacık’ı Türkiye’ye gönderiyor

Estonya, 10 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Kürt şair ve tiyatro sanatçısı Tekin Ağacık’ın Türkiye’ye gönderilmesine karar verdi.

Yeni Yaşam’ın haberine göre, daha önce yaptığı iltica başvurusu reddedilen Ağacık’ın Türkiye’ye gönderilmesine gerekçe olarak “PKK üyeliği” iddiası gösterildi.

Ağacık daha önce Estonya makamlarına siyasi sığınma başvurusunda bulundu ancak başvurusu kabul edilmedi.

Ret kararına itiraz eden Ağacık, süreç devam ederken ikinci kez siyasi sığınma talep etti. Ancak Estonya makamları Ağacık’ın Türkiye’ye gönderilmesine karar verdi.

Estonya'da "örgüt propogandası" iddiasıyla yargılandı

Öte yandan Ağacık, bu yıl Estonya’da davada sosyal medya paylaşımları nedeniyle “terör örgütünü desteklemek” suçlamasıyla yargılandı.

Estonya kamu yayıncısı ERR’nin, Postimees’e dayandırdığı 28 Ocak 2026 tarihli habere göre Tallinn’de görülen davada Ağacık, PKK’ye destek veren ve gençlere örgüte katılma çağrısı yaptığı belirtilen içerikleri Facebook ve X hesaplarında paylaşmakla suçlandı.

Ağacık mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddederek "Ben terörist değilim, elime silah bile almadım" dedi. Ağacık, paylaşımlarını Kürtlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekme amacıyla yaptığını söyledi.

Dava, Ağacık ile savcılık arasında varılan anlaşmayla sonuçlandı. Ağacık’a iki yıl altı ay hapis cezası verildi ve ceza iki yıl on aylık denetim süresine bağlandı.

Tekin Ağacık hakkında

Tiyatro oyuncusu ve şair. 2 Ekim 1972’de Erzincan’da doğdu. Sekiz yaşındayken babasını, 14 yaşındayken annesini kaybetti. Ekonomik nedenlerle ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi ve çalışmaya başladı.

Gençlik yıllarında şiirle ilgilenen Ağacık, 1996’dan itibaren tiyatro çalışmaları da yürüttü ve çeşitli tiyatro gruplarında sahne aldı.

Kirmanckî (Dimilkî/Zazaca) stand-up gösterileri yaptı. Tiyatro oyunlarını da Kirmanckî kaleme aldı.

İlk şiir kitabı Tayê Bota So, Ez Ciwîyena (Biraz Kenara Git, Ben Yaşayayım) 2008 sonbaharında yayımlandı. Ağacık’ın şiir ve yazıları İnsancıl dergisinde de yer aldı.

(HA)