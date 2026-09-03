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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 03.09.2026 08:31 3 Eylül 2026 08:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 08:35 3 Eylül 2026 08:35
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Esra Tokyaz’dan Ayşe’nin davasına çağrı

Davada Cemil K.'ye Esra Tokyaz’ın ifadelerini gönderen polislerin de dosya kapsamına alınmasıyla 9’u tutuklu 11 erkek bu dosyada yargılanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Esra Tokyaz’dan Ayşe’nin davasına çağrı
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet
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İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin davada, ihraç polis Cemil K.’nin baş sanık olduğu davanın dördüncü duruşması 9 Eylül Çarşamba günü görülecek.

Davada Cemil K.'ye Esra Tokyaz’ın ifadelerini gönderen polislerin de dosya kapsamına alınmasıyla 9’u tutuklu 11 erkek bu dosyada yargılanıyor.

Duruşma öncesinde Ayşe’nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz sosyal medyada çağrı yaptı, şöyle seslendi:

“Ayşe 22 yaşındaydı. Hayalleri, umutları ve yaşayacağı güzel günleri vardı. Hepsi yarım kaldı. Şimdi onun yerine biz konuşuyoruz..

🔴9 Eylül’de Ayşe için ses oluyoruz.

Bu yolculukta belki de son kez, gelin yanımızda olun..bu dava hepimizin olduğunu bir kez daha gösterelim..!”

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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