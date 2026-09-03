Esra Tokyaz’dan Ayşe’nin davasına çağrı

İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin davada, ihraç polis Cemil K.’nin baş sanık olduğu davanın dördüncü duruşması 9 Eylül Çarşamba günü görülecek.

Davada Cemil K.'ye Esra Tokyaz’ın ifadelerini gönderen polislerin de dosya kapsamına alınmasıyla 9’u tutuklu 11 erkek bu dosyada yargılanıyor.

Duruşma öncesinde Ayşe’nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz sosyal medyada çağrı yaptı, şöyle seslendi:

“Ayşe 22 yaşındaydı. Hayalleri, umutları ve yaşayacağı güzel günleri vardı. Hepsi yarım kaldı. Şimdi onun yerine biz konuşuyoruz..

🔴9 Eylül’de Ayşe için ses oluyoruz.

Bu yolculukta belki de son kez, gelin yanımızda olun..bu dava hepimizin olduğunu bir kez daha gösterelim..!”

Ayşe 22 yaşındaydı. Hayalleri, umutları ve yaşayacağı güzel günleri vardı. Hepsi yarım kaldı. Şimdi onun yerine biz konuşuyoruz..

🔴9 Eylül’de Ayşe için ses oluyoruz.

Bu yolculukta belki de son kez, gelin yanımızda olun..bu dava hepimizin olduğunu bir kez daha gösterelim..! pic.twitter.com/UiEUwA4XKm — esra (@offesra) September 2, 2026

KADINLARIN GÜNDEMİ Ayşe Tokyaz davası için bir çağrı

KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI FEMİNSTLERDEN AÇIKLAMA Esra Tokyaz’dan çağrı: Ben sizden güç almak istiyorum

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(EMK)