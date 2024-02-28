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Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 15:12
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2024 15:12
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ESP: Saldırılara boyun eğmedik, eğmeyiz

ESP Adana İl Örgütü, ev baskınlarında gözaltına alınan 12 kişi ile ilgili basın açıklaması düzenleyerek, gözaltıların seçim gündemi nedeniyle gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ESP: Saldırılara boyun eğmedik, eğmeyiz
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Adana İl Örgütü, binalarında düzenledikleri basın toplantısında, İzmir ve İstanbul'da dün (27 Şubat) yapılan ev baskınlarında aralarında ESP, Partizan ile Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yönetici ve üyelerinin olduğu 12 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti. 

Açıklamaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Halkevleri yöneticileri destek verdi. 

“Her seçim kendileri için kritik”

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, ESP İl Yöneticisi Turan Demirdağ’ın okuduğu basın açıklaması özetle şöyle:

“Baskınlar sırasında Eş Genel Başkanımız Özlem Gümüştaş ve SKM Genel Sözcümüz Tanya Kara'nın evi ile sosyalist gençlerin evine dönük baskında, yoldaşlarımız darp edildi. Yaşanan işkencede SGDF üyesi Mazlum Ortaç'ın kafası yarıldı. DEM Parti İstanbul Milletvekilimiz Çiçek Otlu'nun evine kapı kırılarak girildi, arama yapıldı. Faşist şeflik rejiminin uykuları kaçıyor! 

DEM Parti Milletvekili Otlu: Evimin kapısı TEM tarafından kırılarak, arama yapılmış
DEM Parti Milletvekili Otlu: Evimin kapısı TEM tarafından kırılarak, arama yapılmış
27 Şubat 2024

“Her seçim kendileri için kritik. Bunun için ilk olarak sokağı zapturapt altına almaya çalışıyor. Sosyalist öncüleri şahsında halklarımızın devrimci direnç mevzilerine saldırıyor. Gözaltı ve tutuklama saldırılarıyla gözdağı vermek istiyor. Kadınların öfkesinden korkuyor. 8 Mart’a giderken kadın iradesini sindirmeye çalışıyor. Ama nafile! Faşist saldırılara boyun eğmedik, eğmeyiz. Faşizmin uykularını kaçırmaya devam edeceğiz. Biz kazanacağız, halklarımız kazanacak! Gözaltılar serbest bırakılsın.” (TY)

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/haber/diyarbakir-batman-ve-van-da-ev-baskinlari-291835
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/haber/istanbul-ve-mersinde-ev-baskinlari-cok-sayida-gozalti-291794
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