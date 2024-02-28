ESP: Saldırılara boyun eğmedik, eğmeyiz

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Adana İl Örgütü, binalarında düzenledikleri basın toplantısında, İzmir ve İstanbul'da dün (27 Şubat) yapılan ev baskınlarında aralarında ESP, Partizan ile Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yönetici ve üyelerinin olduğu 12 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.

Açıklamaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Halkevleri yöneticileri destek verdi.

“Her seçim kendileri için kritik”

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, ESP İl Yöneticisi Turan Demirdağ’ın okuduğu basın açıklaması özetle şöyle:

“Baskınlar sırasında Eş Genel Başkanımız Özlem Gümüştaş ve SKM Genel Sözcümüz Tanya Kara'nın evi ile sosyalist gençlerin evine dönük baskında, yoldaşlarımız darp edildi. Yaşanan işkencede SGDF üyesi Mazlum Ortaç'ın kafası yarıldı. DEM Parti İstanbul Milletvekilimiz Çiçek Otlu'nun evine kapı kırılarak girildi, arama yapıldı. Faşist şeflik rejiminin uykuları kaçıyor!

DEM Parti Milletvekili Otlu: Evimin kapısı TEM tarafından kırılarak, arama yapılmış

“Her seçim kendileri için kritik. Bunun için ilk olarak sokağı zapturapt altına almaya çalışıyor. Sosyalist öncüleri şahsında halklarımızın devrimci direnç mevzilerine saldırıyor. Gözaltı ve tutuklama saldırılarıyla gözdağı vermek istiyor. Kadınların öfkesinden korkuyor. 8 Mart’a giderken kadın iradesini sindirmeye çalışıyor. Ama nafile! Faşist saldırılara boyun eğmedik, eğmeyiz. Faşizmin uykularını kaçırmaya devam edeceğiz. Biz kazanacağız, halklarımız kazanacak! Gözaltılar serbest bırakılsın.” (TY)