HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.02.2026 13:17 5 Şubat 2026 13:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.02.2026 13:28 5 Şubat 2026 13:28
Okuma Okuma:  1 dakika

ESP operasyonunda 55 kişi tutuklamaya sevk edildi

Savcılık, 22 kentte düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ESP’liler hakkında ifade almadan tutuklama talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ESP operasyonunda 55 kişi tutuklamaya sevk edildi
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi, (Fotoğraf: Wikimedia)

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) ve kurumlarına yönelik 3 Şubat’ta 22 kentte düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan 55’i, bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu’nun (EHB) aktardığına göre, toplam 110 kişinin yer aldığı ve 95 kişinin gözaltına alındığı dosyada, emniyette ifade işlemleri tamamlanan ESP’liler savcılığa çıkarıldı.

EHB avukatlarından Cengizhan Karaşın, savcının söz konusu 55 kişi hakkında ifade almaksızın dosya üzerinden karar vererek tamamını tutuklamaya sevk ettiğini duyurdu.

Operasyonda, aralarında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni’nin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında “örgüt üyeliği ve örgüt propagandası” iddiası bulunuyor.

Kalan 40 kişinin emniyet ifadelerinin de bugün tamamlanması ve yarın yine Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmeleri bekleniyor. (TY)

İstanbul
ESP örgüt üyeliği iddiası örgüt propagandası istanbul cumhuriyet başsavcılığı murat çepni cemil aksu pınar gayıp
bu haberin uzantıları
Komünist Manifesto, ESP operasyonunda ‘delil’ oldu
Bugün 00:00
/haber/komunist-manifesto-esp-operasyonunda-delil-oldu-316351
ilgili haberler
Çiçek Otlu: Bazı kurumlarımızın kapıları kırıldı, tüm bilgisayarlarımıza el konuldu
3 Şubat 2026
/haber/cicek-otlu-bazi-kurumlarimizin-kapilari-kirildi-tum-bilgisayarlarimiza-el-konuldu-316288
ESP’ye yönelik operasyonda gazeteciler de gözaltında
3 Şubat 2026
/haber/espye-yonelik-operasyonda-gazeteciler-de-gozaltinda-316286
Politikacı, gazeteci, ekolojist ve sendikacılara operasyon: 96 kişi gözaltında
3 Şubat 2026
/haber/politikaci-gazeteci-ekolojist-ve-sendikacilara-operasyon-96-kisi-gozaltinda-316269
