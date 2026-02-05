ESP operasyonunda 55 kişi tutuklamaya sevk edildi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) ve kurumlarına yönelik 3 Şubat’ta 22 kentte düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan 55’i, bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu’nun (EHB) aktardığına göre, toplam 110 kişinin yer aldığı ve 95 kişinin gözaltına alındığı dosyada, emniyette ifade işlemleri tamamlanan ESP’liler savcılığa çıkarıldı.

EHB avukatlarından Cengizhan Karaşın, savcının söz konusu 55 kişi hakkında ifade almaksızın dosya üzerinden karar vererek tamamını tutuklamaya sevk ettiğini duyurdu.

Savcı 55 ESP’li hakkında ifade almadan dosya üzerinden karar verdi. Hepsini tutuklamaya sevk etti. — Cengizhan Karaşın (@cengizhnkarasin) February 5, 2026

Operasyonda, aralarında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni’nin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında “örgüt üyeliği ve örgüt propagandası” iddiası bulunuyor.

Kalan 40 kişinin emniyet ifadelerinin de bugün tamamlanması ve yarın yine Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmeleri bekleniyor. (TY)