ESP'lilerin gözaltına alınma gerekçesi '25 Kasım'da eylem yapacaklar' ihbarı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde Diyarbakır ve Bursa’da birçok eve baskın düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran, Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) MYK üyesi Satiye Ok ve iki kişi daha gözaltına alındı.

İsimsiz ihbar

Diyarbakır ve Bursa Terörle Mücadele (TEM) Şubelerine götürülen ESP ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin “25 Kasım’da (Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü) eylem yapacaklar” şeklinde isimsiz bir ihbar kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

ESP, gözaltılara dair sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada “Eş Genel Başkan Yardımcımız Beycan Taşkıran ve SKM MYK üyemiz Satiye Ok'un kaldıkları ev polis tarafından basıldı. Evdeki arama sürüyor. Üç üyemiz gözaltına alındı,” dedi.

Emniyette müvekkilleriyle görüşen avukatlar, dosyada kısıtlılık kararı olduğu için soruşturmanın detaylarını öğrenemedi. (TY)