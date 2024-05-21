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Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2024 11:05
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2024 11:08
2 dk Okuma

ESP: 160. yılında 21 Mayıs Çerkes sürgünü ve soykırımını unutma

“21 Mayıs 1864'te Çarlık Rusya'sından Osmanlı'ya sürgün edilen ve soykırıma uğrayan Çerkes halkının yanındayız.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ESP: 160. yılında 21 Mayıs Çerkes sürgünü ve soykırımını unutma
Fotoğraf: Hikmet Adal - bianet arşivi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Çerkes Soykırımı’nda hayatını kaybedenleri hatırlattı, “21 Mayıs 1864'te Çarlık Rusya'sından Osmanlı'ya sürgün edilen ve soykırıma uğrayan Çerkes halkının yanındayız” diye seslendi.

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Açıklamanın tamamı şöyle:

"Halklar hapishanesi olan Rus Çarlığı Çerkes halkını Ruslaştırmak için 300 yıl boyunca saldırdı, Çerkeslerin yurtlarını ele geçirmeye, onları asimile etmeye çalıştı. Rus Çarlığının savaşı kazanmasıyla 21 Mayıs 1864 tarihinden başlayarak 20 yıla yakın bir süre Çerkes coğrafyasındaki halkları köy köy sürgüne gönderdiler, direnenleri topluca katledip soykırıma yöneldiler. Bu sürgünler sırasında binlerce Abhaz, Ubıh vs. Soçi üzerinden Osmanlı topraklarına taşıma bahanesiyle Karadeniz’de katledildiler."

"160 yıllık bu sürgün ve soykırıma karşı başta Çerkes halkları olmak üzere direnen dünya halkları yas ve mücadele günü olarak anıyorlar. Dün Çerkes halklarına karşı yapılan imha ve asimilasyon bugün Filistin, Kürt, Tamil halkları başta olmak üzere devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde halklar imha, inkar ve asimilasyona karşı mücadeleyi sürdürüyorlar. Şimdi halkların eşitlik ve özgürlüğü mücadelesini büyütmek en temel görevidr. Devrimci sosyalistler olarak 160 yıllık Çerkes yas gününde Çerkes halklarının bu büyük acısını paylaşıyor, soykırıma, inkar ve asimilasyona karşı mücadelesini destekliyoruz."

"21 Mayıs 1864'te Çarlık Rusya'sından Osmanlı'ya sürgün edilen ve soykırıma uğrayan Çerkes halkının yanındayız.Unutmadık, unutturmayacağız!"

(EMK)

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12 Nisan 2022
/haber/cerkesler-kimdir-cerkesce-nedir-sadece-adigece-konusulacak-260355
ELBRUZ AKSOY YAZDI
Yeni Başlayanlar İçin ‘1864 Çerkes Soykırımı’
20 Mayıs 2020
/yazi/yeni-baslayanlar-icin-1864-cerkes-soykirimi-224417
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