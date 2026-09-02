'Esmiyor Ekolojik İsyan' sergisi 7 Eylül'de açılıyor

Beyoğlu'nda 36 mahpus ve 60 fotoğrafçının eserlerinin bir araya geleceği "Esmiyor — Ekolojik İsyan" sergisi, 7 Eylül'de Beyoğlu, Karşı Sanat'ta kapılarını açıyor.



Sergi, "Sermayenin doğayı yalnızca bir hammadde ve meta olarak gördüğü bu yıkım çağında nefes alamıyoruz. Ormanların talan edildiği, nehirlerin hapsedildiği ve şehirlerin betona boğulduğu bu düzende haykırıyoruz: Esmiyor!" ifadeleriyle duyuruldu.

Görülmüştür Kolektifi ve Redfotoğraf Grubu tarafından düzenlenen serginin tasarımını ise Oleksandra Bobokhina üstleniyor.



Sergide yer alan her eserin mülkiyete hapsedilmek istenen doğanın özgür çığlığı olduğu belirtiliyor. Bu çığlık ise katledilen aktivistlere atfediliyor:

"Bu çığlık; Hakan Tosun, Reşit Kibar, Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu başta olmak üzere, doğayı savunurken katledilen aktivistlerin susturulamayan sesidir."

Savaş makinelerinin toprağı zehirlemesine ve biyolojik çeşitliliği yok etmesine karşı yükselen net bir duruş olarak nitelendirilen sergi şu sözlerle duyuruldu:

"'Esmiyor — Ekolojik İsyan', bir yasın değil, varlığımızın kaynağına duyduğumuz sadakatten doğan radikal bir itirazın adıdır.



Yeşil ekonomi' ve 'kültürel göz boyama' (cultural washing) kılıfıyla doğa katliamlarını aklayan sermaye düzenine bir başkaldırıdır. 'Doğayı savunurken toprağa düşenlerin yarım kalan türküsünü koro halinde söylemek, rüzgârın ve suyun sesine sahip çıkmak omuzlarımızdadır. Kökü adalette, dalı gelecekte olan bu direniş bizimdir. Unutmuyoruz, vazgeçmiyoruz!"

Sergi bilgileri:



Tarih: KARŞI SANAT - İstiklal Caddesi. Aznavur Pasaiı No: 108 Kat 6 Beyoğlu - İstanbul

Zaman: 7 Eylül - 17 Eylül 2026



Eser sahipleri:



36 Mahpus;



Ahmet Bilge - Ali Baba Arı - Ayhan Bozkaya - Ayhan Kavak - Aynur Epli Barış İnan - Bülent Parmaksız - Cemal Bozkurt - Cenan Genç - Cengiz Sinan Halis Çelik - Deniz Tepeli - Ebru Yiğit - Engin Bulut - Erol Zavar- Ergül Çiçekler-Ferhan Mordeniz - Gazel Bulut - Hasan Şahingöz - Haydar Bayar - Hüseyin Yıldırım - İskender Karaman - Leyla Atabay - Mehmet Boğatekin - Melih Gürler - Metin Turan - Naki Demir - Necip Baysal - Nurettin Erenler - Nuri Akbulut - Ömer Raman Özdurak - Resul Kocatürk - Serdar Sürücü - Sena Şat - Serivan Al Mahmud - Zeliha Bulut - Zuhal Sürücü



60 Fotoğrafçı;



A.Nur Türk - Adil Okay - Ali Durmaz - Ali Osman Abalı - Arif Kılıç - Arzu Aybat - Atilla Atala - Aylin Leblebici - Berna Yazıcı - Bese Balkan - Bülent Kızılkus - Çağla Demirbilek - Derya Narlı - Edip Yeşil - Engin Çolakoğlu - Enver Enli - Ercüment Akdeniz - Erdoğan Alayumat - Eylül Deniz Yaşar - Gökşen Erate - Gültekin Alkurt - Günseli Baki - Habip Koçak - Hakan Bozyurt - Hakan Gönüllü - Hakan Tosun - Halil Doğan - Hatice Ayaksız - Hülya Akkaya - Hüner Aydın - İsmail Cem Özkan - Kıvanç Şamhal - Kinyas Bostancı -Köksal Şahin - Leman Bedia Güven - Mefaret Yüce - Metin Ekinci - Mine Zebil - Nursen Kadayıfçıoğlu - Özcan Yaman - Özgür S.Çelik - Özlem Günel - Sakine Yıldıran - Serkan Akkas - Serkan Çolak - Sinan Kılıç - Sultan Esen - Şafak Hacaloğlu - Tanju Akleman - Tayfun Kesik - Tolga Büyükada - Tülin Safi - Tülin Şahin Okay - Ümit Yağmur - Yasemin Atasoy - Yeşim Ağaoğlu - Yonca İnceoğlu - Yücel Kursun - Yücel Tunca - Yüksel Uygun





(CA/Mİ)