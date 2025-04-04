Esmeray’ın "Cadının Bohçası" LİSTAG için izleyici ile buluşuyor

Tiyatro, direnişin ve görünürlüğün en güçlü alanlarından biri. 15 Nisan’da, Şişli Tiyatrosu’nda, Türkiye’nin önde gelen trans aktivistlerinden, tiyatrocu ve yazar Esmeray Zeynep Özadikti, unutulmaz performansı Cadının Bohçası ile seyirciyle buluşuyor.

Toplumsal cinsiyet rollerine, erkekliğe ve kadınlığa dair ezberleri bozan, mizahla trajediyi harmanlayan bu oyun, bireysel bir hikâyeden çok daha fazlasını anlatıyor.

LİSTAG’dan Onur Ayı stickerları

Galata Fotoğrafhanesi'nden: Esmeray

SEÇİM 2023 / ESMERAY İLE SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BİR GÜN Esmeray'dan trans kadınlara: Kimliklerinizle sandığa gidebilirsiniz

Bir trans kadının Doğu’dan İstanbul’a uzanan yolculuğu… Sokaklar, barlar, politikler, apolitikler, anti-politikler… Cinselliğin arka sokakları, saklanan yüzler ve aynada görülmeyen gerçekler…

Esmeray, yıllardır tiyatro ve aktivizmi birleştirerek LGBTİ+’ların ve kadınların yaşadığı zorlukları görünür kılıyor. Bu kez sahneye, dayanışmayı büyütmek ve LGBTİ+ ailelerinin mücadelesine destek olmak için çıkıyor.

Esmeray’ın Cadının Bohçası adlı oyunu 5 Nisan’da Şişli Tiyatrosu’nda LİSTAG için oynanacak. Bilet satışından elde edilen gelirin hepsi LİSTAG’a bağışlanacak.

Tarih: 15 Nisan 2025

Mekân: Şişli Tiyatrosu

Bilet: Biletinial, Biletix, Paso, Bubilet

Esmeray Zeynep Özadikti hakkında

Türkiye’nin önde gelen trans aktivistlerinden, tiyatrocu ve yazardır. Cadının Bohçası adlı tek kişilik gösterisiyle transların yaşadığı zorlukları görünür kılarken, toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+ hakları için yıllardır mücadele ediyor.

2007’de Türkiye’nin ilk trans milletvekili adayı olmuş, 2023’te Türkiye İşçi Partisi’nden İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Kadın hakları ve feminizm alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Esmeray, sanat ve aktivizmi bir araya getiren güçlü bir ses olmaya devam ediyor.

(EMK)