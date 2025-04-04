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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2025 14:31
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2025 15:02
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Esmeray’ın "Cadının Bohçası" LİSTAG için izleyici ile buluşuyor

Esmeray’ın Cadının Bohçası adlı oyunu 5 Nisan’da Şişli Tiyatrosu’nda LİSTAG için oynanacak. Bilet satışından elde edilen gelirin hepsi LİSTAG’a bağışlanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Esmeray’ın "Cadının Bohçası" LİSTAG için izleyici ile buluşuyor

Tiyatro, direnişin ve görünürlüğün en güçlü alanlarından biri. 15 Nisan’da, Şişli Tiyatrosu’nda, Türkiye’nin önde gelen trans aktivistlerinden, tiyatrocu ve yazar Esmeray Zeynep Özadikti, unutulmaz performansı Cadının Bohçası ile seyirciyle buluşuyor.

Toplumsal cinsiyet rollerine, erkekliğe ve kadınlığa dair ezberleri bozan, mizahla trajediyi harmanlayan bu oyun, bireysel bir hikâyeden çok daha fazlasını anlatıyor.

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Bir trans kadının Doğu’dan İstanbul’a uzanan yolculuğu… Sokaklar, barlar, politikler, apolitikler, anti-politikler… Cinselliğin arka sokakları, saklanan yüzler ve aynada görülmeyen gerçekler…

Esmeray, yıllardır tiyatro ve aktivizmi birleştirerek LGBTİ+’ların ve kadınların yaşadığı zorlukları görünür kılıyor. Bu kez sahneye, dayanışmayı büyütmek ve LGBTİ+ ailelerinin mücadelesine destek olmak için çıkıyor.

Esmeray’ın Cadının Bohçası adlı oyunu 5 Nisan’da Şişli Tiyatrosu’nda LİSTAG için oynanacak. Bilet satışından elde edilen gelirin hepsi LİSTAG’a bağışlanacak. 

Tarih: 15 Nisan 2025
Mekân: Şişli Tiyatrosu
Bilet: Biletinial, Biletix, Paso, Bubilet

Esmeray Zeynep Özadikti hakkında

Türkiye’nin önde gelen trans aktivistlerinden, tiyatrocu ve yazardır. Cadının Bohçası adlı tek kişilik gösterisiyle transların yaşadığı zorlukları görünür kılarken, toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+ hakları için yıllardır mücadele ediyor.

2007’de Türkiye’nin ilk trans milletvekili adayı olmuş, 2023’te Türkiye İşçi Partisi’nden İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Kadın hakları ve feminizm alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Esmeray, sanat ve aktivizmi bir araya getiren güçlü bir ses olmaya devam ediyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Esmeray cadının bohçası listag LİSTAG Aileleri Listag Derneği
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