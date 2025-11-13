Esmeray’dan yeniden: Cadının bohçası açılıyor

Doğu’dan İstanbul’a uzanan bir trans kadın hikâyesi… Sokakların, barların, politik olanların, apolitiklerin ve anti-politiklerin arasından geçen bir yolculuk… Cinselliğin arka sokaklarında saklanan yüzler, aynada görünmeyen gerçekler…

Yıllardır tiyatroyla aktivizmi bir araya getiren Esmeray, LGBTİ+’ların ve kadınların yaşadığı zorlukları sahneye taşıyarak görünür kılmaya devam ediyor. Kendi hayatından ilhamla hazırladığı “çok kişilikli” tek kişilik oyunu “Cadının Bohçası”, 15 Kasım Cumartesi günü Şişli Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluşuyor.

Oyunla ilgili bianet’e konuşan Esmeray, bu zor günlerde dayanışmanın öneminin altını çizerek herkesi oyuna davet etti. 11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’lara yönelik planlanan düzenlemenin son anda geri çekildiğini hatırlatan Esmeray, “Akıllara gelmesi bile korkunç. Tepkiler üzerine kaldırılan düzenlemelerin, bir şekilde yeniden gündeme getirildiğini biliyoruz. Bu nedenle tehlike tamamen geçmiş değil” dedi.

Cadının Bohçası, uzun bir aranın ardından yeniden sahnede!

15 Kasım Cumartesi

20.30 Şişli Tiyatrosu

Biletler: biletinial.com’da ve tiyatro gişesinde

Rezervasyon / İletişim: 0531 497 98 93

Esmeray Zeynep Özadikti hakkında

Türkiye’nin önde gelen trans aktivistlerinden, tiyatrocu ve yazardır. Cadının Bohçası adlı tek kişilik gösterisiyle transların yaşadığı zorlukları görünür kılarken, toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+ hakları için yıllardır mücadele ediyor.

2007’de Türkiye’nin ilk trans milletvekili adayı olmuş, 2023’te Türkiye İşçi Partisi’nden İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Kadın hakları ve feminizm alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Esmeray, sanat ve aktivizmi bir araya getiren güçlü bir ses olmaya devam ediyor.

