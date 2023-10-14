ESM İzmir, Amasra maden katliamının yıl dönümünde açıklama yaptı

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), Amasra maden katliamının birinci yıl dönümünde sendika binasında basın açıklaması yaptı.

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Açıklamayı ESM İzmir Şube Başkanı Veli Yeşiltepe okudu. 14 Ekim’de Amasra'da bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait işletmede 43 madencinin göz göre göre yaşamını yitirdiğini hatırlatan Yeşiltepe, İSİG verilerine göre 2023 yılının sadece ilk 8 ayında bin 253 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiğini belirtti.

Çözüm önerileri

TTK Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğuna dikkat çeken Yeşiltepe, önerilerini şöyle sıraladı: