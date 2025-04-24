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Yayın Tarihi: 24 Nisan 2025 09:23
 ~ Son Güncelleme: 24 Nisan 2025 10:01
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Eskişehirliler takas pazarında buluşuyor: “Biz birlikte direnmeyi çok sevdik”

Eskişehirliler, “0 TL harcama” amacıyla takas pazarlarında bir araya geliyor. Takas pazarı topluluğun kurucularından Funda, amaçlarını bianet’e anlattı.

Yekta Armanc Hatipoğlu
Yekta Armanc Hatipoğlu

Yekta Armanc Hatipoğlu
Görseli Büyüt
Eskişehirliler takas pazarında buluşuyor: “Biz birlikte direnmeyi çok sevdik”

19 Mart’ta, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu kişilerin gözaltına alınmasından sonra CHP Lideri Özgür Özel iktidara yakınlığıyla bilinen markaları açıklayarak boykot çağrısında bulundu.

Boykot çağrısının ardından yurttaşlar, bazı günleri “genel tüketim boykotu” olarak ilan ederek o gün para harcamamayı hedefliyorlar.

Bu hedef Eskişehir’de para kullanmanın yasak olduğu takas pazarlarının kurulmasına önayak oldu.

“Biz birlikte direnmeyi çok sevdik”

Eskişehir Takas Pazarı Topluluğu’nun kurucularından Funda ile pazarın amacını konuştuk.

Funda, sözlerine “Eskişehir Takas Pazarı topluluğu olarak genel tüketim boykotu günleri başta olmak üzere direniş alanlarında hep birlikteyiz.” diyerek başladı.

“Sömürgeci çıkar ilişkilerine, işçi ve emekçi haklarının yenmesine, patronlara ve tüketim çılgınlığına karşı duruşumuzu 0 TL ile yola çıkarak; paylaşarak, gereksiz harcamalardan kaçınılması gerektiğini savunarak gösteriyoruz.” diyen Funda, takas alanında satış yapmak çevreyi kirletmenin kesinlikle yasak olduğunu söyledi; hiçbir ticari kaygı gütmediklerini, üstelik doğayı çok sevdiklerini ve onu korumak istediklerini aktardı.

Funda takas alanını şöyle tanımladı:

“Herkesin kendi eşyalarını, yiyeceklerini, içeceklerini getirip gönlünce paylaşabileceği, takaslayabileceği özgür bir alan. İyilikle yapılan her eyleme sevgiyle kucak açıyoruz.”

“Yardımlaşmak, topluluk ruhumuzu korumak, birlikte kalabilmek ve insani değerlerimize sahip çıkmak için böyle bir yol izliyor, kötücül dayatmalara boyun eğmiyoruz.” diye konuşan Funda, bu sürecin devamında da sürdürebilir kalmayı amaçladıklarını, bu sebeple destekleyici atölyeler ve etkinliklerle bilinçlendiklerini ifade etti.

“Biz hep birlikte okumayı, çizmeyi, paylaşmayı, öğrenmeyi ve birlikte direnmeyi çok sevdik.” diye sözlerini sürdüren Funda, “Susmamak, sessiz kalmamak adına yapılabilecek küçük şeylerin de olduğuna inanıyoruz. Hikayelerini paylaşmak isteyen herkesi aramıza bekliyoruz, sen de takasla diyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

*Haber öznesinin soyismi talebi üzerine yazılmamıştır.

(YAH/HA)

Haber Yeri
İstanbul
takas pazarı takas şenliği
Yekta Armanc Hatipoğlu
Yekta Armanc Hatipoğlu
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Anadolu Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimine devam ediyor. Ekoloji, kadın, işçi ve öğrenci hakları üzerine çalışıyor. Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi.

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