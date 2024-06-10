Eskişehir’deki LGBTİ+ aktivistlerine tutuklama talebi

Eskişehir’de dün (9 Haziran) Ulus Anıtı önünde yapılması planlanan 4. Eskişehir Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 10 kişiden üçü tutuklama, biri ise adli kontrol talebiyle adliyeye sevk edildi.

Haberi duyuran Eskişehir Onur Haftası Komitesi “Arkadaşlarımız Onur Yürüyüşü’ne katıldıkları için tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Bu kararı tanımıyoruz, arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın,” dedi.



Konuyla ilgili bianet’e bilgi veren Eskişehir Onur Haftası Komitesi gönüllüsü, üç kişinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 265’inci maddesinde düzenlenen “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu” (mukavemet) ve “memur yaralama” iddialarıyla tutuklamaya sevk edildiğini söyledi.

“Keyfilik”

bianet’e konuşan gönüllü, şu bilgileri verdi:

“Arkadaşlarımızı gözaltında uzun süre beklettiler ve bunun 2,5 saati ters kelepçeliydiler. Hiçbir şekilde temel ihtiyaçlarını karşılayamadılar, arkadaşlarımıza uzun süre su verilmedi.

“Bir arkadaşımız regl olduğunu söylemesine rağmen tuvalete gitmesi uzun süre engellendi ve tuvalet ihtiyaçlarını gidermelerine bile tuvaletin içerisine girerek müdahale edildi. Bir arkadaşımızın bacak bacak üstüne atmasından rahatsız olan polis, buna da müdahale etmiş.

“Arkadaşlarımız zaten hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı, şimdi de keyfi bir şekilde tutuklanmak istiyorlar. Onur Yürüyüşü’ne katılmak suç değil. Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.” (TY)