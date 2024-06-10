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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 10 Haziran 2024 17:20
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2024 17:20
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Eskişehir’deki LGBTİ+ aktivistlerine tutuklama talebi

Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen üç LGBTİ+ aktivistinin “görevi yaptırmamak için polise direndiği” öne sürülüyor.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
Eskişehir’deki LGBTİ+ aktivistlerine tutuklama talebi
Fotoğraf: Nalin Öztekin

Eskişehir’de dün (9 Haziran) Ulus Anıtı önünde yapılması planlanan 4. Eskişehir Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 10 kişiden üçü tutuklama, biri ise adli kontrol talebiyle adliyeye sevk edildi.

Haberi duyuran Eskişehir Onur Haftası Komitesi “Arkadaşlarımız Onur Yürüyüşü’ne katıldıkları için tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Bu kararı tanımıyoruz, arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın,” dedi.

Konuyla ilgili bianet’e bilgi veren Eskişehir Onur Haftası Komitesi gönüllüsü, üç kişinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 265’inci maddesinde düzenlenen “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu” (mukavemet) ve “memur yaralama” iddialarıyla tutuklamaya sevk edildiğini söyledi.

“Keyfilik”

bianet’e konuşan gönüllü, şu bilgileri verdi:

“Arkadaşlarımızı gözaltında uzun süre beklettiler ve bunun 2,5 saati ters kelepçeliydiler. Hiçbir şekilde temel ihtiyaçlarını karşılayamadılar, arkadaşlarımıza uzun süre su verilmedi. 

“Bir arkadaşımız regl olduğunu söylemesine rağmen tuvalete gitmesi uzun süre engellendi ve tuvalet ihtiyaçlarını gidermelerine bile tuvaletin içerisine girerek müdahale edildi. Bir arkadaşımızın bacak bacak üstüne atmasından rahatsız olan polis, buna da müdahale etmiş.

“Arkadaşlarımız zaten hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı, şimdi de keyfi bir şekilde tutuklanmak istiyorlar. Onur Yürüyüşü’ne katılmak suç değil. Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.” (TY)

Eskişehir Onur Yürüyüşü onur ayı Eskişehir Pride
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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