Eskişehir’deki bıçaklı saldırıya yayın yasağı

Eskişehir'de çay bahçesinde bir saldırganın 5 kişiyi bıçakla yaraladığı olayla ilgili yayın yasağı kararı alındı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili alınan karara göre, "Kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin haber özelliği taşıyan ana başlıklar dışında soruşturma ile ilgili tüm yazılı ve görsel basında, medyada her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo/gazete, internet sitesi ve diğer haber kuruluşlarında haber, röportaj, program, eleştiri ve benzeri isimlerle olayın yayımlanması ve soruşturmanın seyrini etkileyecek şekilde olayın haber yapılmasının önlenmesi için" soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi.

Eskişehir Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine giden 18 yaşındaki A.K. (18), buradaki insanlara bıçakla saldırdı. Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64) yaralandı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir Valiliği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı: “19 Haziran'da 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

​​​​​​​AA’ya konuşan Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, “Bizim mahallemizde oturuyordu. 3 yıl önce Çamlıca Mahallesi'ne taşındılar. Çocukluğunu bilmem ama aile bir fabrikada çalışan kendi halinde bir çift. Ailenin 2 çocuğundan biri. İçine kapanıkmış. Olayı gerçekleştiren kişinin burada tanıdıkları vardır çünkü çocukluğu burada geçti” dedi.

(AS)