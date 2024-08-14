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Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2024 08:48
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2024 08:50
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Eskişehir’deki bıçaklı saldırgan tutuklandı

Bıçaklı saldırgan A.K, Sulh Ceza Hakimliğince "birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Eskişehir’deki bıçaklı saldırgan tutuklandı

Eskişehir'deki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay çay bahçesinde oturanlara bıçakla saldıran 18 yaşındaki A.K. dün akşam tutuklandı.

Polis ekiplerince saldırının ardından olay yerinde gözaltına alınan A.K, Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından özel harekat polisleri eşliğinde Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Hastane ile adliye çevresinde çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Savcılıkça sorgulanan Arda K, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Yaralıların tedavisi hastanede sürüyor.

Saldırıyı neden yaptığını anlattı

T24’ten Cengiz Anıl Büyükbaş’ın haberine göre A.K. sorgusunda, bir süre önce Steam adlı platform üzerinden, Norveç'te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren neo-faşist Anders Behring Breivik’in yeni adı olan Fjotolf Hansen ismini mahlas olarak kullanan, kendi beyanına göre kendisinden küçük ve Doğu Avrupa kökenli biriyle tanıştı.

Saldırıyı bu kişiyle birlikte planladığını anlattı. Silah ve patlayıcı temin edememesi üzerine bu kişi saldırgana patlayıcı yapmayı öğretebileceğini söyledi. Saldırıyı düzenleyebileceği bölgelerin önceden krokisini çıkaran saldırgan, konuştuğu kişi ile Tepebaşı Camii ve çevresini belirledi.

Saldırı öncesinde silah ve patlayıcı temin edemeyen Arda K., internet üzerinden balta, bıçak, kask, maske, koruyucu gözlük, hücum yeleği, eldiven, pantolon ve palaska aldı.

Kıyafetinin üzerindeki Nazizm sembolünü (Kara Güneş) ideolojik görüşü olarak açıkladı.

A.K., bu saldırıyı insanları sevmediği, gelecek planı olmadığı ve ses getireceğini düşündüğü için yaptığını söyledi.

(AS)

bıçaklı saldırı Eskişehir
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