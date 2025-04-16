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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 16:15
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2025 16:24
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Eskişehir’de liselilerden eylem: "Geleceğimizden vazgeçmiyoruz"

Lise öğrencileri, kendilerine dayatılan korku ve ümitsizlik atmosferini kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Yekta Armanc Hatipoğlu
Yekta Armanc Hatipoğlu

Yekta Armanc Hatipoğlu
Görseli Büyüt
Eskişehir’de liselilerden eylem: "Geleceğimizden vazgeçmiyoruz"
Fotoğraf: Bartu Can

Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), kamuoyunda “proje okulları” olarak bilinen Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarını açıklamasının ardından, görev yapan 20 binden fazla öğretmen kadro dışı kaldı.

Lise öğrencileri, ülkenin dört bir yanında öğretmenleri için ayağa kalktı. İstanbul, İzmir ve Ankara’da süren lise eylemlerine Eskişehir’deki öğrenciler de destek verdi.

Eskişehir Liseli Dayanışma Ağı ve Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Eskişehir Öğrenci İnisiyatifi’nin çağrısıyla dün (15 Nisan) Kanatlı AVM önünden Adalar’a yürüyüş gerçekleştirildi.

Adalar’da yapılan basın açıklamasında, liselerden temsilciler ile Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol ve Eğitim-İş Odunpazarı İlçe Temsilciliği Başkanı Ergin Kurşun konuşma yaptı.

Proje okulu atamalarına tepki: “Değerlendirmeler ne şeffaf ne objektif”
Proje okulu atamalarına tepki: “Değerlendirmeler ne şeffaf ne objektif”
11 Nisan 2025

“Liseliler geleceklerine sahip çıkıyor”

Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, “Öğrencileri öğretmenlerinden koparamazsınız, öğrencileri öğretmenlerinin yanında durmaktan uzaklaştıramazsınız,” dedi.

Eğitim-İş Odunpazarı İlçe Temsilciliği Başkanı Ergin Kurşun ise “Burada bulunan liseliler öğretmenlerine, yani aslında geleceklerine sahip çıkıyor. Burada bulunan insanlar memleketlerine sahip çıkıyor” diye konuştu.

Sendika temsilcilerinin ardından Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Eskişehir Anadolu Lisesi ve Eskişehir Liseli Dayanışma Ağı adına liseliler de açıklamalar yaptı. Gençler, iktidarın baskıcı politikalara karşı sokakta olduklarını vurguladı.

Lise öğrencileri öğretmenleri için eylemde
Lise öğrencileri öğretmenleri için eylemde
14 Nisan 2025

“Vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz”

bianet’e konuşan Eskişehir Anadolu Lisesi’nden bir öğrenci, “iktidarın, okullarda laikliği savunan, cumhuriyetçi ve ilerici öğretmenlere yönelik başlattığı sürgün ve yıldırma politikasına karşı mücadele ettiklerini” söyledi.

Öğrenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetin ilerici ve aydın nesiller yetiştirmek için açtığı Maarif Kolejleri’nin bir örneği olan okulumuzun 70 yıllık köklü bir geçmişi var. Bu 70 yıllık birikim bize zorbalığa ve zulme karşı boyun eğmemeyi, mücadele etmeyi öğütleyen cumhuriyetçi, laik ve ilerici bir kültür miras bıraktı.”

Maarif öğrencileri olarak başta Kadıköy Anadolu Lisesi’nde yapılan oturma eylemi olmak üzere, öğretmenlerine sahip çıkan çeşitli eylemlerle bu kültüre sahip çıktıklarını dile getirdi.

Maarif Bakanlığı Kolejleri ya da kısaca Maarif Kolejleri, 1955 yılında dönemin Maarif Vekâleti tarafından yabancı dille eğitim yapmak üzere kurulmuş ve sınavla öğrenci alan yedi yıllık ortaöğretim kurumlarının adıdır. Sayıları altı olan bu okullar Eskişehir, İzmir (Bornova), İstanbul (Kadıköy), Konya, Samsun ve Diyarbakır’da yer alıyor.

Kendilerine dayatılan korku ve ümitsizlik atmosferini kabul etmeyeceklerini belirten öğrenci, “Geleceğimizi onların karanlık ellerine teslim etmeyeceğiz. Liseliler olarak geleceğimizden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz ve vazgeçmeyeceğiz,” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(YAH/VC)

Haber Yeri
İstanbul
lise eylem Eskişehir lise öğrencilerinin eylemleri
Yekta Armanc Hatipoğlu
Yekta Armanc Hatipoğlu
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Anadolu Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimine devam ediyor. Ekoloji, kadın, işçi ve öğrenci hakları üzerine çalışıyor. Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi.

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