Eskişehir’de İmamoğlu protestolarında mekâna alınmayan kadınlar: Üstü kapalı tehdit ediliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yönelik düzenlenen gözaltı operasyonlarının ardından 19 Mart'ta Türkiye genelinde başlayan protestolar, pek çok şehirde kadınların öncülüğünde sürdü. Bu eylemler sırasında polisin sert müdahaleleri kadar, eylemcilere destek vermeyen işletmeler de kamuoyunun gündemine geldi.

Eskişehir’deki Social Casual adlı işletme de bu tartışmaların merkezinde yer aldı. Eylemlerin ilk gününde, TOMA müdahalesiyle ıslanmış kadınlar tuvaleti kullanmak için bu mekâna gittiklerinde içeri alınmadıklarını, kapıdaki görevlinin kendilerine alaycı bir dille “İçeri almak istemiyorum” dediğini anlattı.

“Görüntülerimizle bizi ifşa etmeye çalıştılar”

Olayın ardından kadınlar, yaşadıklarını anonim bir X hesabından paylaşınca işletme tarafından geri arandıklarını belirtti. Kadınlar, eğer öğrencilere yemek ve su gibi temel yardımlarda bulunulursa paylaşımı kaldıracaklarını ilettiklerini, arayan kişinin ise doğrudan yemek teklifinde bulunduğunu ifade etti.

Bu paylaşımın ardından işletmenin geçmişte kadın ve işçi karşıtı tavırları da yeniden gündeme geldi. Kadınlar, bir arkadaşlarının mekânın önünde alaycı tavırlara karşı öpücük işareti yaptığını, işletmenin ise bu görüntüyü “Kadınlar eylemci değilmiş” algısı yaratmak için kullandığını dile getirdi.

En dikkat çekici iddialardan biri ise işletme sahibinin kadın eylemcileri ifşa etme çabası oldu. Kadınlar, işletme sahibinin Ali İsmail Korkmaz Parkı’ndaki bir foruma projeksiyon cihazıyla gidip kendi görüntülerini izletmeye çalıştığını ancak bir arkadaşlarının erken haberdar olmasıyla bunu engellediklerini belirtti. Kadınlar, “Yetişemeseydik görüntülerimiz yayımlanacaktı” dedi.

“Evlerimizi, numaramızı, takıldığımız yerleri biliyorlar”

Kadınların anlatımına göre, işletme sahibi şöle dedi: "Biz kızların evini, numarasını, takıldıkları mekânları biliyoruz. Bir şey yapacak olsak yapardık.”

Bu sözlerin ardından kadınlar kendilerini açıkça olmasa da tehdit altında hissettiklerini söyledi:

“Üstü kapalı şekilde tehdit ediliyoruz, başka açıklaması yok bunun. Arkadaşlarımızı da rahatsız ediyorlar.”

Kadınlar ayrıca, doğrudan bir saldırı ya da fiili durum olmadığı için hukuki olarak harekete geçmekte zorlandıklarını söyledi.

“Doğrudan bize bir şey yapmadıkları için güçlü şekilde hukuki olarak da karşılarına çıkamıyoruz.”

CHP’li isimden destek paylaşımı, tepkilere neden oldu

Olayla ilgili bir diğer tartışma da CHP cephesinde yaşandı. CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Cemrem Türkmen, Social Casual’ın eylemcilerin yanında durduğunu ifade eden bir teşekkür paylaşımı yaptı. Ancak bu paylaşım kadınların tepkisini çekti.

Türkmen daha sonra bir açıklama daha yaparak kadınların aslında eylemci olmadığını savundu. Ancak bu açıklama işletme sahibinin önceki beyanıyla çelişti. Zira işletme sahibi, olay sonrası yaptığı açıklamada kadınlardan özür dilemiş ve söz konusu çalışanı işten çıkardığını duyurmuştu. CHP ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Eskişehir'de üniversite boykotu: "Kolektif mücadeleyi öğrendik"

(YAH/EMK)