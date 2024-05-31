Eskişehir’de hidroelektrik santralinde yangın
Yoğun dumandan etkilenen 14 işçi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde faaliyet gösteren bir hidroelektrik santralinde (HES) çıkan yangında dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı.
AA’nın haberine göre, yangın, santraldeki trafonun patlaması sonucu çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yoğun dumandan etkilenen 14 işçi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumları iyi.
(AS)