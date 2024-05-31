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Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2024 08:50
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2024 08:50
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Eskişehir’de hidroelektrik santralinde yangın

Yoğun dumandan etkilenen 14 işçi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eskişehir’de hidroelektrik santralinde yangın

Eskişehir'in Alpu ilçesinde faaliyet gösteren bir hidroelektrik santralinde (HES) çıkan yangında dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı.

AA’nın haberine göre, yangın, santraldeki trafonun patlaması sonucu çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yoğun dumandan etkilenen 14 işçi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumları iyi.

(AS)

hidroelektrik santral yangın
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