Eskişehir’de düğüne operasyon: 23 gözaltı

Eskişehir'de askerler Odunpazarı ilçesine bağlı Kireç mahallesinde yapılan bir düğünde "örgüt propagandası" yapıldığı iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün (20 Ekim) baskın düzenledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre 2 düğün şarkıcısının söylediği 4 şarkıda "Örgüt propagandası" içeren sözlerin olduğu iddiasıyla düğün şarkıcıları ile şarkılara eşlik ettikleri gerekçesiyle 23 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

(NT)