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HABER
Yayın Tarihi: 21 Ekim 2023 11:46
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2023 12:34
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Eskişehir’de düğüne operasyon: 23 gözaltı

Eskişehir’deki düğüne "örgüt propagandası" yapıldığı iddiasıyla baskın yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/21/eskisehirde-dugune-operasyon-23-gozalti.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Eskişehir'de askerler Odunpazarı ilçesine bağlı Kireç mahallesinde yapılan bir düğünde "örgüt propagandası" yapıldığı iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün (20 Ekim) baskın düzenledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre 2 düğün şarkıcısının söylediği 4 şarkıda  "Örgüt propagandası" içeren sözlerin olduğu iddiasıyla düğün şarkıcıları ile şarkılara eşlik ettikleri gerekçesiyle 23 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

(NT)

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