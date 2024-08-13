Eskişehir’de bıçaklı saldırı

Eskişehir’deki hücum yeleği giyen ve göğsünde “Kara Güneş” amblemi olan, maskeli ve miğferli 18 yaşındaki A.K. sokakta bıçakla saldırı düzenledi. Saldırıyı kamerasıyla çekti.

Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesindeki saldırıda 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, “Kafasında kask, yüzünde maske, üzerinde hücum yeleği ve elinde bıçak olan şüpheli A.K. isimli şahıs, çay bahçesinde oturan 5 şahsı sebepsiz yere bıçaklayarak kaçarken ekiplerimizce yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

(AS)