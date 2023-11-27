Eskişehir’de 5 öğrenci tutuklandı

Eskişehir’de geçtiğimiz Cuma günü gözaltına alınan beş öğrenci “silahlı örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı. Sabah saatlerinde Eskişehir Adliyesi’ne getirilen öğrenciler öğlen saatlerindeki savcılık sorgularının ardından akşam saatlerinde “tutuklama talebiyle” mahkemeye sevk edildi.

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Öğrenciler Ezgi Karagöz, Abdullah Arslan, Genco Aykut, Muhammed Topalan ve Rezan Aras, Eskişehir 2. Sul Ceza Hakimliği’nce “silahlı örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Tanık beyanıyla örgüt bağlantısı kuruldu

Öğrencilerden Ezgi Karagöz’ün avukatı Şahap Arpacı öğrencilere yöneltilen suçlamalara ilişkin bianet’e bilgi verdi. Arpacı, çoğu kolluğun tespit ve izleme tutanaklarından oluşan soruşturma dosyasında “silahlı örgüte üye olmak” suçlamasına dair bir delilin olmadığını söyleyerek, İzmir’de tutuklama kararında İzmir’deki bir soruşturmada itirafçı olan B.A.’nın ifadelerinin etkili olduğuna dikkat çekti.

Arpacı, karardaki “tanığın, Özgür Öğrenci İnsiyatifi ve Demokratik Öğrenci Meclisinin PKK ile bağlantısına ilişkin beyanları” ifadesine dikkat çekerek, tanık beyanıyla örgüt bağlantısı kurulduğunu, müvekkilinin "silahlı örgüt üyesi olmak" gibi ağır bir suç ile suçlandığını söyledi.

Eskişehir 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin gerekçeli kararı:

“(…) Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tanığın, Özgür Öğrenci İnsiyatifi ve Demokratik Öğrenci Meclisinin PKK ile bağlantısına ilişkin beyanları, kolluk tutanakları, dijital kayıtlar, bir kısım şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçen materyaller ve mevcut delil durumu dikkate alındığında şüphelilerin atılı suçu işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren olguların soruşturma dosyasında mevcudiyeti, atılı suçun TCK' nun 314/2 maddesinde düzenlendiği, atılı suçun CMK'nın 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması, Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi'nin 5/1-c ve 5/3 maddesi kapsamında failin eyleminin ağırlığı dikkate alındığında tutuklama tedbirinin oranlılık ilkesi kapsamında değerlendirilmesinin gerekeceği de dikkate alınarak; adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı kanaati ile, CMK'nın 100 ve 101. maddeleri uyarınca AYRI AYRI TUTUKLANMALARINA (…)”

İtiraz edilecek

Avukat Şahap Arpacı, kararın hukuki olmadığını belirterek, tutukluluğa itiraz edeceklerini söyledi. Arpacı tutuklama kararının öğrencilerin geleceği üzerinde olumsuz etkide bulunacağını vurguladı.

(BA)