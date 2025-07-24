Eskişehir’de 10 kişinin hayatını kaybettiği orman yangını Afyon’a sıçradı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerinde 22 Temmuz’da başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Toplam 458 görevlinin katıldığı söndürme çalışmalarında; 84 arazöz, 72 iş makinesi, 9 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı görev aldı. Ancak yangında 5’i orman işçisi, 5’i AKUT gönüllüsü olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti

Yangının bugün Afyon’a bağlı Sarıcaova köyüne 300-400 metre kadar yaklaşması üzerine, Afyonkarahisar Valiliği ve jandarma ekipleri, köyü tahliye etti.

Yangın bölgesine giden Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, “Şu anki değerlendirmelere göre yaklaşık 60 hektar civarında ormanlık alan zarar gördü. Yerleşim yerlerine sıçrama olmadı; ancak risk devam ediyor,” açıklamasında bulundu. Aksoy, soğutma çalışmalarının birkaç gün süreceğini belirtti.

Afyon'a sıçrayan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Kayıp görevliler mağaraya sığındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurduktan birkaç saat sonra, soğutma çalışmaları sırasında rüzgârın etkisiyle yangının yeniden alevlendiği, bazı görevlilerin yaralandığı ve bazılarına ulaşılamadığı bilgisi paylaşıldı.

Yangın sırasında görevli bir grup alevlerin ortasında kalınca, bazıları kendi imkânlarıyla bölgeden uzaklaştı; bazıları ise bir mağaraya sığındı. Arama-kurtarma ekipleri, mağaraya sığınan 12 görevliye ulaşarak onları güvenli bir şekilde tahliye etti.

Yangında yaralanan görevliler hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 6’sı Afyon’daki, 6’sı ise Eskişehir’deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Afyon’a sevk edilen yaralılardan 3’ü taburcu edilirken, 3’ünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Eskişehir’de tedavi gören 6 kişiden birinin ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bakırköy mitinginde yangınlarla ilgili konuşurken.

Özgür Özel: “Artık dünyada böyle ölümler yok”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınla ilgili olarak Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını duyurdu:

“Bizleri büyük bir acıya sevk eden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir. Şehitlerimizin Afyonkarahisar Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Büyük bir fedakarlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum.”

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında hayatını kaybeden görevli ve gönüllüler için ülke genelinde pek çok belediye, etkinliklerini iptal etti.

Hayatını kaybedenlerle ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle dedi:

“Bugün Eskişehir Seyitgazi'de iki gündür yangın sürüyor. 'Kontrol altına aldık.' diyorlardı ama Fethiye bölgesinden çok acı bir haber geldi. 'Resmi açıklama olunca söylersiniz.' dedim. Nihayet resmi açıklamayı yaptılar. 11 orman işçimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Artık dünyada böyle ölümler yok. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de 100 yıldır madenlerde ölen yok. Ne bazı mesleklerin fıtratında bu var ne orman yangını ile mücadele ederken şehit vermenin bir izahı var.”

Kaynaklar: Anadolu Ajansı, Mezopotamya Ajansı, ilgili bakanların sosyal medya hesapları.

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