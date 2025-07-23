Eskişehir: Orman yangınında 10 işçi alevlerin arasında kalarak yandı

Eskişehir’in Seyitgazi (Seyitözü) bölgesinde çıkan büyük orman yangınına müdahale ettikleri sırada 10 orman işçisi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Seyitgazi yakınlarındaki Büyükyayla‑Fethiye mevkisindeki ormanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı ve Afyonkarahisar İhsaniye ilçesi sınırlarına kadar ulaştı. Yangına müdahalede bulunmak üzere görevlendirilen orman işçileri, alevlerin arasında kaldı.

Resmi açıklamalara göre 10 orman işçisi yanarak öldü. 12 işçi alevlerden kaçarak mağaralara sığınmayı başardı ve ekiplerce kurtarıldı. Elinden yaralanan bir işçi de tedavi altına alındı.

Bakan: Ölenlerin 5'i AKUT görevlisi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayatını kaybedenlerin 5'inin AKUT mensubu olduğunu 14 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce sosyal medya hesabından yangındaki can kayıplarıyla ilgili bilgiyi paylaştı. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için yangınla mücadele altyapısının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Çok üzgünüz, şehitlerimiz var! 🇹🇷



Seyitgazi ilçemiz Büyükyayla-Fethiye mahallelerimizde başlayan ve Afyon’a da sıçrayan orman yangınında sahada çalışan 10 kahraman emekçi ne yazık ki şehit oldu.



Bölgeye ulaşmak üzere Seyitgazi yolundayım.



Ülkemize baş sağlığı, şehitlerimizin… pic.twitter.com/QQVCSPv4Zj — Ayşe Ünlüce (@ayseunluce) July 23, 2025

Bölgede 5 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Rüzgâr ve arazi zorlukları kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Telsiz ve cep telefonu irtibatı kesildiği için bazı işçilerin ulaşımı gecikti.

(AEK)