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Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2025 21:08
 ~ Son Güncelleme: 23 Temmuz 2025 22:14
2 dk Okuma

RÜZGAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI GÜÇLEŞTİRİYOR

Eskişehir: Orman yangınında 10 işçi alevlerin arasında kalarak yandı

Seyitgazi ilçesi yakınlarındaki Büyükyayla‑Fethiye mevkisinde ormanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı ve Afyonkarahisar İhsaniye ilçesi sınırlarına kadar ulaştı. Yangına müdahalede bulunmak üzere görevlendirilen orman işçileri, alevlerin arasında kaldı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Eskişehir: Orman yangınında 10 işçi alevlerin arasında kalarak yandı
Eskişehir'de süren orman yangını/Fotoğraf: 2 Eylül gazetesi

Eskişehir’in Seyitgazi (Seyitözü) bölgesinde çıkan büyük orman yangınına müdahale ettikleri sırada 10 orman işçisi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Seyitgazi yakınlarındaki Büyükyayla‑Fethiye mevkisindeki ormanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı ve Afyonkarahisar İhsaniye ilçesi sınırlarına kadar ulaştı. Yangına müdahalede bulunmak üzere görevlendirilen orman işçileri, alevlerin arasında kaldı.

Resmi açıklamalara göre 10 orman işçisi yanarak öldü. 12 işçi alevlerden kaçarak mağaralara sığınmayı başardı ve ekiplerce kurtarıldı. Elinden yaralanan bir işçi de tedavi altına alındı.

Bakan: Ölenlerin 5'i AKUT görevlisi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayatını kaybedenlerin 5'inin AKUT mensubu olduğunu 14 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce sosyal medya hesabından yangındaki can kayıplarıyla ilgili bilgiyi paylaştı. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için yangınla mücadele altyapısının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Bölgede 5 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Rüzgâr ve arazi zorlukları kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Telsiz ve cep telefonu irtibatı kesildiği için bazı işçilerin ulaşımı gecikti.

(AEK)

Haber Yeri
Eskişehir
Eskişehir orman yangını
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