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Yayın Tarihi: 29 Aralık 2024 12:55
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2024 13:12
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Eskişehir Odunpazarı’nda yeni yıl pazarına saldırı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, saldırganın “Burası şeriat ülkesi” diyerek stantlara, ışıklandırmalara, çadırlara ve masalara zarar verdiğini ve polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eskişehir Odunpazarı’nda yeni yıl pazarına saldırı
Fotoğraf: Eskişehir Gündem

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde belediyenin düzenlediği “Yeni Yıl Pazarı” bugün sabah 05.40’ta saldırıya uğradı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yazılı açıklama yaptı.

Kurt, saldırıyı gerçekleştiren şahsın, “Burası şeriat ülkesi” diyerek stantlara, ışıklandırmalara, çadırlara ve masalara zarar verdiğini, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü anıtları için “Bunların hepsini yıkacağız bir gün” ifadelerini kullanarak anıtın ışıklandırmasına zarar verdiğini belirtti.

“Hukuki sürecin takipçisi olacağız”

Saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirten Kurt, şunları kaydetti:

“Halkımızın huzurunu, birliğini ve beraberliğini hedef alan bu tür saldırılara karşı hukuki sürecin takipçisi olacağız. Odunpazarı’nın barışçıl, çağdaş ve aydınlık yüzünü karartmaya çalışan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz.”

Kurt, yurttaşlara seslenerek, “Bu tür provokasyonlara karşı duyarlı olmaya ve ilçemizin değerlerine hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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