Eskişehir Odunpazarı’nda yeni yıl pazarına saldırı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde belediyenin düzenlediği “Yeni Yıl Pazarı” bugün sabah 05.40’ta saldırıya uğradı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yazılı açıklama yaptı.

Kurt, saldırıyı gerçekleştiren şahsın, “Burası şeriat ülkesi” diyerek stantlara, ışıklandırmalara, çadırlara ve masalara zarar verdiğini, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü anıtları için “Bunların hepsini yıkacağız bir gün” ifadelerini kullanarak anıtın ışıklandırmasına zarar verdiğini belirtti.

“Hukuki sürecin takipçisi olacağız”

Saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirten Kurt, şunları kaydetti:

“Halkımızın huzurunu, birliğini ve beraberliğini hedef alan bu tür saldırılara karşı hukuki sürecin takipçisi olacağız. Odunpazarı’nın barışçıl, çağdaş ve aydınlık yüzünü karartmaya çalışan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz.”

Kurt, yurttaşlara seslenerek, “Bu tür provokasyonlara karşı duyarlı olmaya ve ilçemizin değerlerine hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

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Odunpazarı Belediyesi olarak, ilçemizdeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek, vatandaşlarımıza yeni yıl coşkusunu yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz Yeni Yıl Pazarı, 29 Aralık 2024 tarihinde sabah saat 05:40’da, kabul edilemez bir saldırıya maruz… pic.twitter.com/geS7mfQ6lN — Kazım KURT (@CHPKAZIMKURT) December 29, 2024

(VC)