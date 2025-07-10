Eskişehir'de Cengiz Holding’e verilen ÇED onayına tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda 4 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında, Eskişehir’de yapılması planlanan Alpagut-Atalan Altın Gümüş Madeni projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu uygun bulundu.

Tepebaşı ve Mihalgazi ilçelerinde yapılmak istenen proje, Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş. tarafından yürütülüyor.

Proje, hayata geçirilirse 100 binden fazla ağacın olduğu, 530 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı yok edilecek.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Eskişehir başta olmak üzere Orta Sakarya Havzası’nda büyük bir ekolojik yıkıma yol açabileceği belirtilen proje karşısında mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu.

Öte yandan, verilen mücadele sonucu altın madeninin ÇED süreci, 9 Nisan 2025’te durdurulmuştu.

Polen Ekoloji Kolektifi’nden açıklama

“ÇED olumlu” raporuna dair bugün açıklama yapan Polen Ekoloji Kolektifi ise şöyle dedi:

“Cengiz Holding ülkenin her bir yanında Cerattepe'de Kazdağları'nda altın madenciliğiyle büyük bir tahribat yaratmaktadır. İktidarla yaptıkları işbirlikleri sayesinde halihazırda bürokratik engelleri rahatlıkla geçebilen sermaye sahipleri bir de çıkartılmak istenen maden yasası ile en kısa yoldan doğayı talan edebilecek!

“Doğayı ve yaşamı savunmaktan, mücadele etmekten geri durmayacağız.” (TY)