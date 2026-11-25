Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmaları başlatıldığı ve helikopterin enkazına ulaşıldığı aktarıldı.

https://t.co/hijsyLWMmm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2026

Açıklamada, "Eğitim maksadıyla Eskişehir’den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Daha sonra yapılan ikinci açıklamada, "Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

Askerlerin isimleri açıklandı

Bakanlık askerlerin isimlerinin Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ olduğunu açıkladı.

(FY)