Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara ücretsiz ped desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik önemli bir sosyal yardım projesi başlattı.

Belediye, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi aracılığıyla ekonomik zorluklar yaşayan kadınların temel hijyen ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan bir proje başlatılacağını duyurdu.

Proje kapsamında belediye, kadınlara her ay bir kez hijyenik ped desteği sağlıyor.

Bu adım, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan kadınların temel hijyen ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Yetkililer, Kadınların bu hizmete İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi No: 40 Kat: 5 adresine başvurabileceğini açıkladı.

AKP'li kadına göre, reklam yapılması çok anlamsız

AKP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özlem Ünalır, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteğini billboarda duyurulmasını eleştirdi.

Ünalır sosyal medya hesabından, şu paylaşımı yaptı: “Böyle bir desteğin billboardlara reklam yapılması çok anlamsız ve mahremiyete saygısızlıktır. Seçim döneminde tüm şehre mesaj atacak veri elinizde var. Madem bilgilendirmek istiyorsunuz kadınların numarasını filtreleyip mesaj yoluyla bildirmek bu kadar zor olmasa gerek.”

“Utanmayan kadınlar oluncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz”

Özlem Ünalır’ın bu paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Ayrıca, CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal da paylaşıma yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Konuyla ilgili açıklamasında yaşadığımız toplumda kadının döngüsüyle ile ilgili hakim olunan düşüncenin, reglin ayıp ve gizlenmesi gereken bir durum olduğunu söyleyen Yeşildal, şöyle seslendi:

"Ancak bu tür geçmişten gelen basmakalıp cinsiyetçi yaklaşımların yavaş yavaş aşılmaya başlandığını düşünüyorum. Kadının regl döneminde ihtiyaç duyduğu pedi bile marketten utana sıkıla alan kadınlarımız var hala. Menstrüasyonu kanama ve hastalık olarak ötekileştiren, saklanacak bir şey olduğu yönündeki duruşlardan kurtulmamız gerekiyor. Sizler utanıp çekinirseniz toplum bunu ayıp bir şey olarak görmeye devam edecek. Büyükşehir Belediyemizin Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi tarafından ekonomik durumu kısıtlı olan kadınlarımız için başlatmış olduğu Aylık Döngünüze 1 Paket Hijyenik Ped Desteği, alkışlanması gereken bir kampanyayken eleştirilere maruz kalması, hele ki kadınlar tarafından eleştirilmesi inanılır gibi değil. Biz bu cinsiyetçi ve yasakçı zihniyete rağmen toplumdaki tüm kadınların güçlü ve kendi bedeninden utanmayan kadınlar oluncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz."

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(RK/EMK)