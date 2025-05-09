Eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal beraat etti

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler şirket çalışanlarına gönderdiği 'Ramazan tebriği' mailine, o dönem Zorlu Holding CEO'su olan Cem Köksal "Kurumsal olarak kutlamayı doğru bulmuyorum" yanıtı vermişti. Mailin ekran görüntüsü sosyal medyaya düşünce hedef haline gelen Köksal görevinden istifa etmiş, akabinde gözaltına alınmıştı.

5 yıla kadar hapsi isteniyordu

Köksal hakkında "Zincirleme şekilde İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" iddiasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Kimsenin inancını engellemedim"

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya sanık Cem Köksal, mağdur Ergün Güler ve taraf avukatları katıldı. Habertürk'ün aktardığına göre, Cem Köksal savunmasında, “Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Suçlamayı kabul etmiyor. Kimsenin inanç ve hürriyetini engellemeye yönelik bir eylemde bulunmadım. Konu tamamen kurum için iletişim konusudur” dedi.

Gözaltına alınan Zorlu CEO’su Cem Köksal istifa etti

"Dosça bir uyarıydı"

Verdiği yanıtın dostça bir uyarı olduğunu belirten Köksal, "Ramazan ayının kutlanması değil kurumsal prosedürle alakalıdır. Kendi mailinden atmış olsaydı böyle bir durum olmazdı. Üzerime atılan suçu işlemedim. İnanç düşünce ve yaşan tarzına müdahale etmem” diyerek beraatini talep etti.

Şikayetçi olmadı

Öte yandan mağdur sıfatıyla duruşmada bulunan Vestel CEO’su Ergün Güler, 25 yıldır Cem Köksal ile birlikte çalıştıklarını ifade ederek “Abi kardeş gibi çalıştık. Nitekim 25 yıl boyunca asla ne bana ne de kimseye karşı inanç düşünce ve kanaat hürriyeti engelleme açısından eylemi olmamıştır. Şikayetçi değilim” dedi.

Mahkeme beraatına karar verdi

Duruşma savcısı mütalaasında sanık Cem Köksal’ın cezalandırılmasını talep etti. Köksal, mütalaaya katılmadığını belirterek beraatını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Cem Köksal’ın üzerine atılı “Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan kastı olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

Ne olmuştu? Vestel CEO’su Ergün Güler, 28 Şubat’ta Ramazan ayının başlaması dolayısıyla çalışanlara bir kutlama e-postası gönderdi. Bunun üzerine Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, şirketin dini konulara tarafsız bir duruş sergilediğini belirterek bu tür mesajların kurumsal olarak paylaşılmasının doğru olmadığını ifade eden bir yanıt e-postası gönderdi. Köksal’ın çalışanlara ilettiği e-postada şu ifadeler yer aldı: "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten çalışanlarımızın olmasını bekliyoruz. Şirket olarak kutlama yapacağımız günler Şeker ve Kurban bayramlarıdır." İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme (TCK 115. madde)” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zorlu Holding'in istifa eden CEO’su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

(AB)