Eski voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eski milli voleybolcu Derya Çayırgan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Çayırgan’ın ifade işlemleri henüz başlamadı. Yetkililer, gözaltı sürecinin İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Gazeteci Ceylan Sever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Derya Çayırgan’ın İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında gözaltında olduğunu aktardı. Sever ayrıca, Çayırgan’ın aralarında Ümit Karan’ın da bulunduğu isimleri kapsayan ve uyuşturucu suçlamasıyla yürütülen ayrı bir soruşturmada gözaltına alınan 18 kişi arasında yer almadığını vurguladı.

Son olarak Sever'in aktardığına göre Çayırgan’ın ifadesi bitti. Savcılık Çayırgan hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı talep etti. Çayırgan sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Çayırgan hakkında adli kontrol kararı verdi ve serbest bıraktı.

Eski voleybolcu ‘suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklamak’la suçlanıyor.

