Eski voleybolcu Derya Çayırgan'a ev hapsi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eski milli voleybolcu Derya Çayırgan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Çayırgan’ın ifade işlemleri henüz başlamadı. Yetkililer, gözaltı sürecinin İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Gazeteci Ceylan Sever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Derya Çayırgan’ın İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında gözaltında olduğunu aktardı. Sever ayrıca, Çayırgan’ın aralarında Ümit Karan’ın da bulunduğu isimleri kapsayan ve uyuşturucu suçlamasıyla yürütülen ayrı bir soruşturmada gözaltına alınan 18 kişi arasında yer almadığını vurguladı.

Son olarak Sever'in aktardığına göre Çayırgan’ın ifadesi bitti. Savcılık Çayırgan hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı talep etti. Çayırgan sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Çayırgan hakkında ev hapsi (konutu terk etmeme) ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi

Eski voleybolcu ‘suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklamak’la suçlanıyor.

Soruşturma kapsamında gelişmelerin ilerleyen saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

(EMK)