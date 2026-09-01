Eski Vali Sonel’den Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma, yeni bulgular üzerine geçen aylarda yeniden açılmıştı.

Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eşi ve oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı şüpheliler tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel adına X hesabından açıklama yayımlandı. Açıklamada, Sonel ve ailesi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin basın ve sosyal medyada yer alan haberler nedeniyle hukuki süreç başlatıldığı belirtildi.

Paylaşımda, Gülistan Doku soruşturmasının aydınlatılmasının en büyük arzuları olduğu ifade edilerek, “Çünkü kendimden, eşimden ve oğlumdan zerre kadar şüphem yoktur. Allah’ın izni ile adalet er ya da geç tecelli edecektir” denildi.

Sonel, kendisi ve ailesinin yaklaşık beş aydır hedef gösterildiğini ve masumiyet karinesinin ihlal edildiğini iddia etti.

Açıklamada, “Dostlarımız ve sevdiklerimiz bizden en ufak bir şüphe duymasınlar. Allah’a şükür alnımız ak, vicdanımız rahattır. Bu süreçte ailece çok yıpratıldık. Çok üzüldük. Kurgulara, iftiralara maruz kaldık” ifadelerine yer verildi.

“Gülistan’ın ismini kayıp haberinde öğrendim”

Gülistan Doku’nun ismini ilk kez kayıp haberinin ardından duyduğunu öne süren Sonel, kendisinin ve ailesinin Doku ile daha önce herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Açıklama şöyle:

“Gülistan kızımızın ismini ilk kez kayıp haberi geldiğinde öğrendim. Öncesinde ne şahsımın ne ailemin hiçbir münasebeti olmamıştır. Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelen ailesine de devletimizin şefkatini göstermeye, iyi niyetlerimizle onların yanında olmaya ve onlara destek vermeye çalıştık.”

Sonel, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediğini belirterek, “Ucu nereye dokunursa dokunsun inşallah gerçekler bir an önce ortaya çıkar” dedi.

Ne olmuştu? Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor. Doku’nun ailesi, 6 Ocak 2020’de Dersim’de kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Soruşturma, ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda yeniden genişletildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye yardım”, “cinsel saldırı”, “suç delillerini gizleme veya yok etme”, “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek verileri yok etme veya bozma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “suçu bildirmeme” ve “suçluyu kayırma” suçlamaları kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmanın ilk aşamalarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve üvey babası Engin Yücer’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı. Ayrıca Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği öne sürülen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ile dönemin Tunceli Valisi Sonel’in koruma polisliğini yaptığı belirtilen Şükrü Eroğlu ve güvenlik korucusu Fatih Özmen de tutuklananlar arasında yer aldı. Bazı şüpheliler ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş’ın ise ABD’de gözaltına alındığı bildirilmişti. Öte yandan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de tanık olarak ifadeye çağrılmıştı. Sonel’in eşi Handan Sonel ile bilişim şirketi sahibi olduğu belirtilen bir kişi de soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

(EMK)