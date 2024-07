Eski TÜİK Başkanı Aydemir: "TÜİK rakamları manipüle ediyor"

TÜİK eski başkanı Birol Aydemir görevdeki TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın TÜİK'in enflasyon rakamlarının ENAG ve İTO rakamları ve algılanan enflasyon ile farkına ilişkin açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

Birol Aydemir sosyal medya platformu "X" hesabından yaptığı açıklamada Çetinkaya'nın yaklaşım ve değerlendirmeleri için şu eleştirileri dile getirdi.

Çetinkaya ne demişti?

Görevdeki TÜİK Başkanı Çetinkaya, TÜİK ile ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamlarıyla kendi kuruluşunun rakamları arasındaki büyük farkı değerlendirirken "ENAG tarafından yayımlanan aylık TÜFE oranlarının gerçeği yansıtmaktan oldukça uzak olduğunu" dile getirmiş ve "Bir araştırmanın Türkiye genelini temsil edebilmesi için uygun örnekleme yöntemlerinin kullanılması gerektiğine değinerek kiraları örnek göstermişti:

"TÜİK ve ENAG verileri arasındaki farkı, kira fiyatları hesaplamalarında görebiliriz. TÜİK tarafından takip edilen kira fiyatları için diğer tüm mal ve hizmet fiyatlarında olduğu gibi sabit tanım ve kalitede seçilmiş olan 5 binin üzerinde konutun aylık kira değeri izlenmektedir.

ENAG ise kira fiyatlarını emlak sitelerinden doğrudan almakta ve kira artışını her ay tüm kiracıların ev değiştirmiş olduğu varsayımı üzerinden hesaplamaktadır. ENAG, her ay tüm kiracılar yeni bir eve taşınıyormuşçasına hesaplama yapıyor, internet üzerinden her ay gözlemlediği artışları yanlış şekilde üst üste ekleyerek şişirilmiş bir zam hesabı yapıyor. Bu örnek ENAG'ın TÜFE metodolojisinden ne kadar uzak olduğunu sadece kira maddesinde dahi ortaya koymaktadır."