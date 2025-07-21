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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2025 14:15
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2025 14:18
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Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için ‘son 10 gün’ uyarısı

1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyetin yenileme ücreti 7 bin 438 TL olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için ‘son 10 gün’ uyarısı
Fotoğraf: bianet

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 10 gün içinde yenilenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından “Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine” başlığıyla yapılan paylaşımda, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği belirtildi.

Eski tip sürücü belgelerinin bu süre içerisinde 15 TL karşılığında yenilenebileceğinin aktarıldığı paylaşımda, 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücretinin 7 bin 438 TL’ye çıkacağına işaret edildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ehliyet ehliyet yenileme
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