ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2025 14:03
 ~ Son Güncelleme: 5 Mayıs 2025 15:00
1 dk Okuma

Eski TBMM başkanlarından çağrı: İmamoğlu tutuksuz yargılansın

Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması için çağrı yapan Eski TBMM Başkanları, İstanbul Üniversitesi'nin 'diploma iptal' kararının henüz tebliğ edilmemesine de tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eski TBMM başkanlarından çağrı: İmamoğlu tutuksuz yargılansın

Eski TBMM başkanları Hikmet Çetin, Ahmet Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli, tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için bildiri yayımladı.

Hikmet Çetin, Ahmet Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli tarafından ortak kaleme alınan bildiride, "Ekrem İmamoğlu bırakın ülkemizi dünya kamuoyunca da tanınan bilinen, makamı ve adresi belli bir şahsiyettir. Böyle bir konumdaki kişinin kaçma ihtimalini kabul etmek mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu'ndan 200'den fazla kişi ve kurum hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan 200'den fazla kişi ve kurum hakkında suç duyurusu
2 Mayıs 2025

"Diploma kararı tebliğ edilmedi"

İmamoğlu'na bugüne kadar İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptal kararının tebliğ edilmediğini de hatırlatan eski başkanlar, "İmamoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyeceğini duyurması üzerine, aday olduğunu duyurmak için yurt içinde tanıtım gezilerine başlamışken aniden, otuz bir yıl önce İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diploma, aynı Üniversite Yönetim Kurulunca iptal edildi. İstanbul Üniversitesi'nin bu tuhaf kararı ülkemizdeki bütün etkin hukukçular tarafından haklı gerekçelerle ve şiddetle eleştirilmiştir" dedi.

Bildiride yer alan ifadeler şöyle:

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Hikmet Çetin TBMM hüsamettin cindoruk diploma İstanbul Üniversitesi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git