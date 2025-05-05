Eski TBMM başkanlarından çağrı: İmamoğlu tutuksuz yargılansın

Eski TBMM başkanları Hikmet Çetin, Ahmet Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli, tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için bildiri yayımladı.

Hikmet Çetin, Ahmet Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli tarafından ortak kaleme alınan bildiride, "Ekrem İmamoğlu bırakın ülkemizi dünya kamuoyunca da tanınan bilinen, makamı ve adresi belli bir şahsiyettir. Böyle bir konumdaki kişinin kaçma ihtimalini kabul etmek mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.

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"Diploma kararı tebliğ edilmedi"

İmamoğlu'na bugüne kadar İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptal kararının tebliğ edilmediğini de hatırlatan eski başkanlar, "İmamoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyeceğini duyurması üzerine, aday olduğunu duyurmak için yurt içinde tanıtım gezilerine başlamışken aniden, otuz bir yıl önce İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diploma, aynı Üniversite Yönetim Kurulunca iptal edildi. İstanbul Üniversitesi'nin bu tuhaf kararı ülkemizdeki bütün etkin hukukçular tarafından haklı gerekçelerle ve şiddetle eleştirilmiştir" dedi.

Bildiride yer alan ifadeler şöyle:

(AB)