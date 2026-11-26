İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitiren eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Hikmet Çetin için hastane önünde veda töreni düzenlendi. Törenin ardından Çetin’in naaşı, yarın toprağa verilmek üzere başkent Ankara’ya uğurlandı.

Törene katılan siyasetçiler ve ailesi, Çetin'in uzlaştırıcı kimliğine ve siyasi nezaketine vurgu yaptı:

Oğlu Arın Çetin, zor günlerinde dünyanın dört bir yanından destek mesajları aldıklarını belirterek teşekkür eden Arın Çetin, babasının zarafet ve nezaketi öğrettiğini söyledi. Çetin, "Bütün unvanların içinde, insanların sevgisiyle kazandığı ‘Hikmet Abi’ unvanı onun için en değerli olanıydı" dedi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Hikmet Çetin sadece ailesinin değil, hepimizin abisiydi. En önemli özelliği uzlaştırıcı ve birleştirici olmasıydı. Ülkemiz için büyük bir kayıp" dedi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İlerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen meydanlarda adalet mücadelesinin yanında oldu. Bilgeliği ve uzlaşmacı kişiliği her zaman yolumuzu aydınlatacak" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, siyaset denilince akla gelen tevazu ve nezaketin Çetin'de vücut bulduğunu söyledi. Özer, "Sadece kendi partisinin değil, tüm partilerin takdirini kazanmış örnek bir şahsiyeti ebediyete uğurluyoruz" dedi.

Hikmet Çetin kimdir?

(EMK)