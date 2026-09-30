Eski SPK Başkanı Gönül, fon soruşturmasında şüpheli olarak ifade verecek

Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün savcılığa giderek “şüpheli” sıfatıyla ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gönül’ün ifadesine başvurulacak.

Şirketlerin mali hareketleri inceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin hazırlanmasını istedi.

Müzekkerede şirketlerin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

56 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda şirket yöneticisi ve sermaye piyasası çalışanı hakkında işlem yapıldı.

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklandı.

Soruşturmanın sonraki aşamalarında da çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama işlemi yapıldı. Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına karar verildi. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devamında sekiz şüpheli daha gözaltına alındı. Bunlardan altısı tutuklandı. Bir başka aşamada gözaltına alınan şüphelilerden beşi tutuklanırken, yedi kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

(EMK)