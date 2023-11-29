Eski polise “indirimli” ceza

İstanbul Beylikdüzü’nde 28 Mart 2022 tarihinde kontrol noktasında “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polis kurşunuyla öldürülen 23 yaşındaki Erhan Eser ile ilgili davada bugün karar açıklandı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “olası kartla öldürmek” suçlamasıyla yargılanan eski polis Hamdi Karaca’yı, 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

“Sanık, soruşturmada delil topladı”

MA’nın haberine göre, bugünkü duruşmaya, sanık Karaca ile avukatı, Eser ailesi ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Serhat Çakmak katıldı.

Duruşmada Eser’in ailesinin Avukatı İshak Demirel, failin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, bunun kabul edilmemesi halinde ise “olası kastla öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti:

“Sanığın kendisi soruşturma aşamasında bir kolluk görevlisi gibi delil toplamıştır. Bu usule ve hukuka aykırıdır. Tanıklar burada dinlendi. Araçta bulunan tanıkların 24 saat boyunca gözaltında tutulduktan sonra beyanları alındı. Keşif mahalline vardık, orası virajlı bir yerdir. Oradan ön tekere ateş edilmesi söz konusu değildir.

Yine sanık başlangıçtan itibaren yere doğru ateş ettiğini söyledi. Ancak mahkemenizce ATK’ye yazılan müzekkere üzerine alınan raporda, merminin yere değmediği belirtilmiştir. Bilirkişi raporunda da atışın öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.”

Biz olay yerini de inceledik. Sanık ön tekerleğe ateş ettiğini söylüyor. Ama olay yerinden de anlaşılıyor ki doğrudan Eser'i hedef alarak ateş etmiştir. Ayrıca kendisi normal bir vatandaş olarak değil, o dönem bir polis olduğu hatırlanmalı.”

Daha sonra söz verilen eski polis Karaca ve avukatı, savunmalarını tekrarladıklarını söyledi.

Cezada indirim

Mahkeme heyeti, sanık polis Karaca'ya "bilinçli taksirle insan öldürmek" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

“Cezanın sanığın geleceğindeki olası etkileri" gerekçesiyle ceza, 6 yıl 3 aya indirildi. Ayrıca Karaca hakkındaki adli kontrol şartının devamına karar verildi.

Ne olmuştu?

Beylikdüzü’ndeki Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi ile E5 Güney Yolunu bağlayan kavşakta 28 Mart’ta kurulan polis uygulama noktasında “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polisin açtığı ateş sonucu Erhan Eser hayatını kaybetti.

O dönem polis olan Hamdi Karaca, olayın yaşandığı gün gözaltına alınarak, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Karaca, “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Hakimlik, Karaca’yı, “Kamu görevlisi olması”, “Kaçma şüphesinin bulunmaması” ve “olayda yaralanması” iddiasıyla adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Tutuksuz yargılanan Karaca hakkında “olası kastla öldürme” suçundan dava açıldı.

Yargılama sürecinde Karaca, bir “FETÖ” soruşturması kapsamında görevinden ihraç edildi. (AS)