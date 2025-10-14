ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 14 Ekim 2025 08:31
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2025 08:35
1 dk Okuma

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı

Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı

Bursa’da yürütülen rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem ve 14 kişi tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 10 Ekim’de Turgay Erdem ile birlikte toplam 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15’i, aralarında Turgay Erdem’in de bulunduğu grup, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(EMK)

tutuklu belediye başkanları
