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KADIN
Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2024 13:36
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2024 17:17
3 dk Okuma

Eski mücadele yeni düzenleme: Soyadı hakkımızı gasp etmeyin

Avukat Yurtbilir Yavuz, hukukun evrenselliğine dikkat çekti ve AYM kararının tanınmasını istedi: "İktidar, kadınların haklarını gasp etmek için bahaneler üreteceğine eşitlik için çaba sarf etse eşitliği pekiştirecek politikalar için çalışsa daha yararlı olur."

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Eski mücadele yeni düzenleme: Soyadı hakkımızı gasp etmeyin
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Avukat Sema Yurtbilir Yavuz, evlenmeden önceki soyadını kullanmak için mücadele eden kadınlardan biri.

9. Yargı Paketi kapsamında eli alınan kadının soyadı hakkı düzenlemesinin yarın (11 Temmuz) Meclis Komisyonu’nda gündeme gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye göre, kadının soyadı, kendi soyadı ile daha önceki kocasının soyadından oluşuyorsa bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 28 Nisan 2023’te Türk Medeni Kanunu'nda yer alan ve kadının soyadı olarak yalnızca evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen hükmü eşitliğe aykırı bulup iptal edince, ilk başvurusunu yaptı.

Yurtbilir Yavuz 29 Ocak 2024 Pazartesi günü, Nevşehir Nüfus Müdürlüğü’ne başvuru yaptı. AYM kararını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ilgili kararlarını hatırlattı, “evlenmeden önceki soyadım olan Yurtbilir’i kullanmak istiyorum” dedi.  

Başvurusunda, Türkiye’nin de imzacısı olduğu Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW) maddelerini de hatırlattı.

Başvurular yanıtsız kaldı

Başvurusuna yanıt alamadı, vazgeçmedi. Bu kez de Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu. Başvurusunda, AYM’nin kararlarının tüm kurumları bağladığını yineledi.

Ancak, bu ikinci başvurusuna da yanıt alamadı.

Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun da gönüllü avukatlarından olan Yurtbilir Yavuz, AYM’nin kararına ilişkin iktidarın eşitlikçi bir yaklaşımla yeni bir soyadı düzenlemesi yapmasını beklerken, 9. Yargı Paketi’nde kadınların soyadı hakkının ellerinden alındığı bir düzenleme ile karşılaştıklarını söyledi.

"İktidarın bahaneleri hukuk dışı"

9. Yargı Paketi’nde “sıkıştırılan” soyadı düzenlemesine dair iktidar temsilcilerinin ileri sürdükleri bahaneleri de hukuk dışı bulduğunu belirten Yurtbilir Yavuz,  “Aile Bütünlüğünü bozar” yaklaşımının gerçeği yansıtmadığını söyledi. “Asıl kadınlar soyadlarını almak için mahkemelere başvurup mücadele etmeye başlayınca aile birliği bozuluyor” dedi.

Ayrıca “çocuğun kafası hangi soyadını kullanacağına ilişkin kafası karışır” ifadesinin de sadece bir bahane olduğunu söyleyen Yurtbilir Yavuz, “Çocukların kafası anneleri şiddet görürken karışıyor. Kadınları şiddete karşı korumayan iktidar, türlü bahanelerle kadınların var olan haklarını tırpanlamak istiyor. İktidar, kadınların haklarını gasp etmek için bahaneler üreteceğine eşitlik için çaba sarf etse eşitliği pekiştirecek politikalar için çalışsa daha yararlı olur” dedi.

"Hukuk herkes için gerekli"

*Sema Yurtbilir Yavuz

Yurtbilir Yavuz, soyadı hakkının yasal güvenceye alınmasının sadece kadınların değil erkeklerin de sorunu olduğu görüşünde. Çünkü ona göre, bu bir hukuk sorunu.

Yurtbilir Yavuz’un son bir çağrısı da şöyle: “AYM’nin kararını tanımamak, hukuku keyfe göre, kendi ideolojisine göre şekillendirmek, hukuki güvencesizliğe de neden oluyor. Hukuk kuralları sadece kadınlar için değil erkekler için de toplumun tüm kesimleri için de gerekli.”

9. Yargı Paketi’ndeki kadının soyadı düzenlemesinin detayları
9. Yargı Paketi’ndeki kadının soyadı düzenlemesinin detayları
5 Temmuz 2024
Kadınların soyadı hakkı mücadelesi: Hukukun üstünlüğüne karşı ideolojik dayatma
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Kadınların soyadı hakkı mücadelesi: Hukukun üstünlüğüne karşı ideolojik dayatma
5 Temmuz 2024

(EMK)

soyadı hakkı EŞİK'ten kadınlar eşik torba yasa 9. Yargı Paketi SEMA YURTBİLİR YAVUZ
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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