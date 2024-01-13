Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Parkinson ve Demans hastalığı da olan Eymür, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü bir sağlık kuruluşundan 13 Aralık 2023'te Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

İlk olarak hastanenin göğüs hastalıkları servisinde takip edilen Eymür, 15 Aralık 2023'te yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımdaki tedavisi sırasında entübe edilen Mehmet Eymür, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Eymür kimdir?

(VC)