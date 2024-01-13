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Yayın Tarihi: 13 Ocak 2024 11:39
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2024 13:42
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Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

KOAH tedavisi gördüğü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Eymür, 81 yaşındaydı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Parkinson ve Demans hastalığı da olan Eymür, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü bir sağlık kuruluşundan 13 Aralık 2023'te Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

İlk olarak hastanenin göğüs hastalıkları servisinde takip edilen Eymür, 15 Aralık 2023'te yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımdaki tedavisi sırasında entübe edilen Mehmet Eymür, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Eymür kimdir?
Mehmet Eymür kimdir?
Bugün 11:35

(VC)

Mehmet Eymür MİT
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Mehmet Eymür kimdir?
Bugün 11:35
/haber/mehmet-eymur-kimdir-290511
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