Eski milletvekili Halil Aksoy tutuklandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, feshedilen Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un tutuklandığını duyurdu.

Bakırhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Önceki dönem Ağrı milletvekilimiz Halil Aksoy, dün sabah kesinleşmiş cezası nedeniyle tutuklanarak, Metris Cezaevi’ne gönderildi. Çeteler ve katilleri hukuku bükerek kollayanlar, siyasetçilere ve muhaliflere ise düşman hukukuyla yaklaşmaktadır. Bu adaletsiz ve çürümüş düzeni değiştireceğimize söz veriyoruz. 77 yaşında ve ağır sağlık sorunları olan Aksoy, cezası ertelenerek bir an önce tahliye edilmelidir” dedi.

Aksoy’un hakkındaki 8 yıl 9 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine tutuklandığı ve Metris R Tipi Cezaevi’ne götürüldüğü öğrenildi.

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Halil Aksoy kimdir?

2011 yılında BDP'den Ağrı Milletvekili seçildi. HEP-DEP-DEHAP-HADEP-DTP-BDP kurucu üye, bölge sorumluluğu, eğitim komisyon üyeliği ve PM'de yer aldı.

Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS), Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER), İnsan Hakları Derneği (İHD) üye ve yöneticiliği yaptı.

Aksoy, 13 yıl cezaevinde kaldı. 1948 Ağrı doğumlu. Öğretmen okulunu mezunu. 1977 yılında öğretmenliğe başladı.

(RT)