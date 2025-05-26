Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızına 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak"tan 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme Kınık'ın ehliyetine 2 yıl süre ile el konulmasına da karar verdi.

Ne olmuştu? 9 Temmuz 2024'te İstanbul Beykoz’da gerçekleşen trafik kazasında bir motosiklette yol alan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki ölmüş, motosikletin sürücüsü arkadaşı Yavuz Selim Öztürk ise ağır yaralanmıştı. Kazaya karışan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık hakkında "bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak"tan dava açılmıştı.



Hükümete yakın Kınık'ın kızının kusurlu olduğu ölümlü kazanın ardından adli kontrolle serbest bırakılması adil bir yargılamanın sonucunda adil bir biçimde cezalandırılıp cezalandırılmayacağı merak ediliyordu.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, sanık Kınık, müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk, kazada hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki'nin annesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk'ün 18 yaşını doldurması nedeniyle duruşmadaki kapalılık kararı kaldırıldı.

Duruşmaya sanık Zehra Kınık da katıldı.

Savcılık 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istedi

14:30’da başlayan duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, Kınık için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Müşteki sanık olarak yargılanan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk "suçsuz olduğunu" söyledi. "Kınık’ın cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Sanık Kınık da "Kazanın gerçekleşmesine üzüldüğünü" söyledi. Ölen gencin ailesine başsağlığı diledi. Kınık, "Kazada kusurlu olduğumu düşün[mediğini]" söyledi. "Çok düşük hızla seyrederken kör noktadan Yavuz Selim Öztürk’ün [kendi aracına] sürtmesi sonucu [kazanın] meydana geldi[ğini] savunan Kınık, "takdiri mahkemeye bıraktı."

İki sanık da son sözlerinde beraatlerini istedi.

Karar: Öztürk'e HAGB ile 1 yıl 1 ay 10 gün, Kınık'a 4 yıl 2 ay

Kararını açıklayan mahkeme "müşteki sanık" Yavuz Selim Öztürk'ü "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak"tan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Zeynep Kınık ise "Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Kınık'ın ehliyetine de 2 yıl süre ile el konulmasına karar verildi.

Mahkeme cezanın miktarı itibarıyla, ertelenmesine ve HAGB uygulanmasına yer olmadığına hükmetti. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de sürmesine karar verdi.

(AEK)