Eski Kızıl Tugaylar üyesi elektronik kelepçeyi söküp firar etti

İtalya’daki Kızıl Tugaylar örgütünün eski üyelerinden Leonardo Bertulazzi, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te ev hapsinde tutulduğu binadan kaçtı. Arjantin Güvenlik Bakanlığı, 10 Kasım’da gerçekleşen kaçışı 11 Kasım’da doğruladı.

The Guardian’ın haberine göre, İtalya’da hakkında verilen 27 yıllık hapis cezası nedeniyle iadesini bekleyen 74 yaşındaki Bertulazzi, 2024’ten bu yana ev hapsindeydi.

Beşinci kattan iple indi

La Nación gazetesine konuşan ve Bertulazzi’nin izini süren bir dedektif, eski Kızıl Tugaylar üyesinin elektronik kelepçesini çıkardıktan sonra emniyet kemeri ve ip kullanarak binanın beşinci katından aşağı indiğini söyledi.

Dedektifin anlatımına göre Bertulazzi, elektronik kelepçesini bir tansiyon ölçüm cihazıyla birlikte domuz etiyle doldurulmuş tüpün içine yerleştirdi. Ardından çatılardan geçerek binanın arkasındaki boş arsaya ulaştı ve metal bir kapıyı aşarak sokağa çıktı.

10 Kasım sabahı saat 06.01’e ait güvenlik kamerası görüntülerinde Bertulazzi’nin sokağa çıktıktan sonra kısa süreliğine oturup dinlendiği görüldü.

Elektronik kelepçenin hareket verisi göndermeyi bıraktığını fark eden polis, eve gittiğinde cihazı buldu ancak Bertulazzi’ye ulaşamadı. Arjantin Güvenlik Bakanlığı, yakalanmasını sağlayacak bilgi için 13 bin dolar ödül açıkladı.

Mülteci statüsü iptal edilmişti

Bertulazzi, 1987’de İtalya’da devlet düzenini yıkmayı amaçlayan bir oluşuma katılmak ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından 27 yıl hapse mahkûm edildi.

Arjantin’de ilk kez 2002’de tutuklandı, birkaç ay sonra serbest bırakıldı. 2004’te mülteci statüsü kazanan Bertulazzi, bu statünün iptal edilmesinin ardından 2024’te yeniden tutuklandı ve ev hapsine alındı.

Arjantin Yüksek Mahkemesinin son itirazı reddetmesinin ardından, Temmuz 2025’te İtalya’ya iadesi onaylandı.

Bertulazzi’nin üst düzey görevlerde bulunduğu Kızıl Tugaylar, İtalya’da siyasal şiddetin yoğunlaştığı “Kurşun Yılları” döneminde silahlı eylemler gerçekleştiren Marksist bir örgüttü. Örgüt, 1978’de eski Başbakan Aldo Moro’yu kaçırıp öldürmüştü.

(Mİ)