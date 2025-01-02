Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia ediliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında bir açıklama yaparak “Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" dedi.

Sabri Uzun, dün sosyal medya hesabından İsrail'e dair yaptığı paylaşımda, "Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi, alkışlandı. Oğlan, İsrail’i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur" demişti.

Sabri Uzun kimdir?

(HA)