Eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin’e “tacizci” diyen kadınlara dava

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Kürt gazetecilerin operasyonla gözaltına alınmasına karşı 26 Ekim 2022’de Kadıköy’de yapılan eylemde gözaltına alınan ve İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin’e “tacizci” diyen kadınlara dava açıldı.

"Polis şiddetine mücadele etmek haktır"

Eylemin çağrıcısı olan Kadınlar Birlikte Güçlü (KGB) şu açıklamayı yaptı:

"Bütün medyada yayılan cinsel saldırı görüntülerini, kadınların ve LGBTİ+’ların gözaltında polisler tarafından maruz bırakıldıkları tacize, cinsel saldırıya, işkenceye dair şikayetlerini görmezden gelerek işkencecileri, tacizcileri görevden ihraç etmek ve yargılamak yerine ödüllendiren erkek devlet; herkesin bildiği aleni gerçekleri, tacizi ve polis şiddetini ifşa eden, polis şiddetine karşı mücadele eden arkadaşlarımız hakkında Muhammet Hanifi Zengin’in şikayeti üzerine dava açıyor!"

"Aleni gerçekleri, tacizi ve polis şiddetini ifşa etmek suç değildir! Sokaklarda anayasal haklarımızı kullanırken maruz bırakıldığımız polis şiddetine karşı mücadele etmek haktır."

"Muhammet Hanifi Zengin’in şikayeti üzerine hakkında dava açılan arkadaşlarımızın yanındayız!

Kadınlar Birlikte Güçlü olarak bu davanın takipçisi olacağız!"

(EMK)