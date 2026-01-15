Eski İHD İzmir Eş Başkanı Ali Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Yürüyüş yaptığı güzergahta dün öldürülen önceki dönem İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın'ı yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı.

Ali Aydın, İzmir’in Çiğli ilçesinde dün sabah yürüyüş yaptığı güzergahta saldırıya uğrayarak vücudunun taşla ezilmesi sonucu hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Eski İHD İzmir Eş Başkanı Ali Aydın öldürüldü: "Hırsızlık olduğunu düşünmüyoruz; bir çok soru işareti var"

Aydın’ın cenazesi saat 15.30'da İzmir'deki Evka 2 Cemevi'ne getirildi. Burada yüzlerce kişi Aydın'ı son yolcuğuna uğurladı.

Ardından Aydın, Çiğli Harmandalı Mezarlığına defnedildi.

Diğer yandan meslektaşları Ali Aydın için Karşıyaka Adliyesi önünde bir araya geldi. Burada yapılan açıklamaya Aydın'ın ailesi, İHD Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, siyasi parti ve sivili toplum kurumu temsilcileri yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Açıklamada "Ali Aydın onurumuzdur" ve "İHD susmadı susmayacak" sloganları atıldı.

İHD İzmir eski Eşbaşkanı Ali Aydın’ı öldüren kişi tutuklandı

"Birçok soru işareti var"

Ali Aydın'ın hak savunucusu ve barışı isteyen biri olduğunu vurgulayan Baro Başkanı Yılmaz, şöyle konuştu:

"Olayı ilk başta öğrendiğimiz gibi yakından takip ediyoruz. Edindiğimiz bilgileri de ilgili makamlara paylaşıyoruz. Az önce şüpheli sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklandı. Şüpheli emniyette ve savcılıktaki ifadesinde susma hakkını kullanmıştı. Bize verilen bilgiye göre şüphelinin çok sayıda uyuşturucu sabıkası var. Son zamanlarda örgütlerin ve cemaatlerin bu tür insanları nasıl kullandıklarını biliyoruz. Bu olayda da şüphelerimizi savcılığa ilettik. Savcılık olayın arkasında olduğunu söyledi. Birçok soru işareti var. Ali için çok güzel sözler söylemek mümkün dostumuzu dün elimizden aldılar. Bu cinayetler ve korkutmaya çalışmalar bizi inandığımız yoldan çeviremeyecek."

"Soruşturma ilerledikçe dahil olacağız"

Buna benzer cinayetler için yıllardır adliye kapılarında olduklarını dile getiren İHD Eş Genel Başkanı Cihan Aydın da şunları söyledi:

"Bugün de çok kıymetli insan hakları savunucusu için burdayız. 'Bu cinayet bir siyasi cinayettir' şeklinde ön kabulümüz yok. Ama bu cinayet bir uyuşturucu müptezelinin yaptığı bir cinayet midir? Buna da mesafeliyiz. Gerçeklerin ortaya çıkması için çabalıyoruz. Bütün hukuk örgütleri ile çabalıyoruz. Dolayısıyla katilin arkasında birileri var mı yok mu, tüm kamuoyunun bu konuda tatmin olması lazım. Bu da etkin bir soruşturmayla ortaya çıkacak. Bütün delillerin toplanması için çabalıyoruz. Cinayetin takipçisi olmaya ve Ali abinin başına gelen vahşetin hesabını sormak için bütün meslektaşlarımız çalışacak. Soruşturmada kısıtlama var ama soruşturma ilerledikçe dahil olacağız."

Ali Aydın kimdir?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise "Ali Aydın ile uzun süre mücadele içinde olduk. Ali, bir hakikat ve adalet savunucusuydu. Ali'nin katledilmesinde gerçek neyse bunun ortaya çıkması için mücadele vereceğiz. Her türlü şüpheyi soruşturmaya makamlara ileteceğiz" diye konuştu.

(AB)