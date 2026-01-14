Eski İHD İzmir Eş Başkanı Ali Aydın öldürüldü: "Hırsızlık olduğunu düşünmüyoruz; bir çok soru işareti var"

Önceki dönem İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) İzmir Şube Eş Başkanı ve yeni dönem yöneticilerinden Ali Aydın, İzmir Çiğili'ye bağlı Evka-2 mahallesinde yürüyüş yaptığı güzergahta öldürüldü. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin kısıtlılık kararı getirdi.

Ailesi sabah yürüyüşü için dışarı çıkan 68 yaşındaki Aydın’dan bir süre sonra haber alamadı. Görenlerin ihbarı üzerine Aydın'ın dönüş güzergahı üzerinde hayvanların bakıldığı bir alanda öldürüldüğü öğrenildi.

Aydın’ın ön otopsisinde taşlı saldırı sonucu öldürüldüğü kaydedildi. Aydın'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Olaya ilişkin açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürlüğü, 28 yaşındaki M.D.E.'nin (28) gözaltına alındığını duyurdu.

Ali Aydın kimdir?

Aydın'ın sabah yürüyüşünde vücudunun taşla ezilmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşananları bianet'e anlatan İHD İzmir Bölge Temsilcisi Vetha Aydın, "Sadece onun değil tüm mahallelinin yürüyüş yaptığı alan burası. Hırsızlık olayı diye de düşünmüyoruz. Çünkü cep telefonu ya da üzerinden herhangi bir şey alınmamış. Bir sürü soru işareti var" dedi.

Yarın defnedilecek

Diğer yandan İHD İzmir Şubesi Ali Aydın’ın cenaze programını duyurdu. Aydın, yarın saat 15.30'da Evka 2 Cemevinden düzenlenecek törenin ardından Çiğli Harmandalı Mezarlığına defnedilecek.

İHD İzmir Bölge Temsilcisi Vetha Aydın yaşananları bianet'e anlattı:

"Ali, yıllardır sabahları yürüyüş yaptığı sahada saldırıya uğruyor. Sadece onun değil tüm mahallelinin yürüyüş yaptığı alan burası. Her gün olduğu gibi bugün de yürüyüşe çıkıyor. Dönüş güzergahında hayvanların bakıldığı bir ağıl var, orada saldırıya uğruyor. Ama görgü tanığı yok, kamera yok, hiçbir şey yok. Otopsisi yapıldı, vücudu taşla ezilmiş, şuan ATK'ye götürüldü. Hırsızlık olayı diye düşünmüyoruz. Çünkü cep telefonu ya da üzerinden herhangi bir şey alınmamış. Görenler aileye haber veriyor. Bir sürü soru işareti var."

"Yıllarca mücadele etti"

Ali Aydın'ın Dersimli Alevi bir kimliğe sahip olduğunu söyleyen Vetha Aydın, "Yıllardır mücadelenin içerisinde olan, İHD'de, ÇHD'de çalışan bir avukat. Davalarda hep mağdurların yanında yer aldı, hapishanelerde gözlemler yapan mücadeleci bir arkadaşımızdı" dedi.

İHD'den ilk açıklama

İHD Genel Merkezinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Çok üzgünüz... Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız Avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz..."

"Acımızın ve öfkemizin tarifi yoktur"

Aydın'ın ölümüne ilişkin kayıtlı bulunduğu İzmir Barosu'ndan da açıklama geldi. Baro'dan yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Av. Ali Aydın, bugün sabah saatlerinde yürüyüş yaptığı sırada katledilmiştir. Acımızın ve öfkemizin tarifi yoktur. İzmir Barosu yönetimi olarak olayı başından itibaren titizlikle takip ettiğimizi bildirir, edinilen sağlıklı bilgileri kamuoyunun bilgisine sunacağımızı duyururuz. Ailesinin ve tüm meslektaşlarımızın başı sağ olsun" denildi.

"Şüpheli gözaltında"

Olaya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çiğli ilçesinde 14 Ocak 2026 günü sabah saatlerinde Evka-2 bölgesinde dağlık alanda bir erkek şahsa ait cansız beden bulunmuştur. Olayın maktulünün A.A. (1957 doğumlu – emekli öğretmen, serbest avukat) olduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin M.D.E. (1996 doğumlu) olduğu tespit edilmiş ve şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanmıştır. Şüpheli şahsın, olayla ilgili yapılan ilk görüşmede suçu işlediğini kabul ettiği, olayın uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştiğini beyan ettiği öğrenilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir."

(AB)