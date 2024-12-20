Eski FARC üyeleri, ekolojik çiftliklerle barışı destekliyor

Kolombiya hükümetiyle 2016 yılında barış anlaşması imzalayarak silah bırakma kararı alan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri, barış sürecini desteklemek ve topluma katkı sağlamak amacıyla ekolojik çiftliklerle barışı güçlendiriyor.

FARC üyeleri, Kolektif Yapı Derneği (ASOCUNT) adı altında başkent Bogota'ya 20 kilometre mesafedeki Usme bölgesinde sebze ve meyvenin yanı sıra tavşan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile tavuk yetiştiriyor.

Çiftlikte inşa edilen derslik ve mini konferans salonunda öğrencilere eğitimler veriliyor; ayrıca FARC’ın geçmişten bugüne faaliyetleri aktarılıyor.

“Öğrenciler tezlerini yazıyor”

Ekolojik çiftliğin yöneticisi ve Kolektif Yapı Derneği Başkanı Ronaldo Albeiro Acebedo Munos, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, projenin barış açısından önemine vurgu yaparak şöyle dedi:

“Bu tarımsal ve ekolojik çiftlik, sıradan bir üretim üssü değil. Biz burada agroekoloji (sürdürülebilir, iklim ve ekosistem dostu) yöntemlerle hem doğayı koruyoruz hem de ekonomik kalkınmayı teşvik ediyoruz. Projenin özünde sosyal dokuyu inşa etme, örgütlenme yoluyla kırsal bölgeleri güçlendirme ve barışı kalıcı hale getirme fikri bulunuyor.

"Çiftlik, hem kentsel hem de kırsal kesimlerden gelen farklı toplumsal gruplara ulus ve demokrasi inşası, barışın tesisi ve uzlaşma kültürünün oluşması süreçlerinde katkı sağlıyor. Şu anda çiftlikte 30 yüksek lisans öğrencisi bulunuyor. Öğrenciler, bir yandan tezlerini yazarken bir yandan da çiftlik yaşamına dair uygulamalı deneyim kazanıyorlar."