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Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024 14:55
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2024 15:09
2 dk Okuma

Eski FARC üyeleri, ekolojik çiftliklerle barışı destekliyor

FARC üyeleri, Kolombiya'daki barış sürecine katkı sağlamak amacıyla ekolojik çiftliklerde tarım yaparak doğayı korumayı ve toplumsal kalkınmayı hedefliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Eski FARC üyeleri, ekolojik çiftliklerle barışı destekliyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kolombiya hükümetiyle 2016 yılında barış anlaşması imzalayarak silah bırakma kararı alan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri, barış sürecini desteklemek ve topluma katkı sağlamak amacıyla ekolojik çiftliklerle barışı güçlendiriyor.

FARC üyeleri, Kolektif Yapı Derneği (ASOCUNT) adı altında başkent Bogota'ya 20 kilometre mesafedeki Usme bölgesinde sebze ve meyvenin yanı sıra tavşan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile tavuk yetiştiriyor.

Çiftlikte inşa edilen derslik ve mini konferans salonunda öğrencilere eğitimler veriliyor; ayrıca FARC’ın geçmişten bugüne faaliyetleri aktarılıyor.

“Öğrenciler tezlerini yazıyor”

Ekolojik çiftliğin yöneticisi ve Kolektif Yapı Derneği Başkanı Ronaldo Albeiro Acebedo Munos, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, projenin barış açısından önemine vurgu yaparak şöyle dedi:

“Bu tarımsal ve ekolojik çiftlik, sıradan bir üretim üssü değil. Biz burada agroekoloji (sürdürülebilir, iklim ve ekosistem dostu) yöntemlerle hem doğayı koruyoruz hem de ekonomik kalkınmayı teşvik ediyoruz. Projenin özünde sosyal dokuyu inşa etme, örgütlenme yoluyla kırsal bölgeleri güçlendirme ve barışı kalıcı hale getirme fikri bulunuyor.

"Çiftlik, hem kentsel hem de kırsal kesimlerden gelen farklı toplumsal gruplara ulus ve demokrasi inşası, barışın tesisi ve uzlaşma kültürünün oluşması süreçlerinde katkı sağlıyor. Şu anda çiftlikte 30 yüksek lisans öğrencisi bulunuyor. Öğrenciler, bir yandan tezlerini yazarken bir yandan da çiftlik yaşamına dair uygulamalı deneyim kazanıyorlar."

FARC hakkında

Fotoğraf: FMT

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nın (İspanyolca: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) kısaltması.

1964 yılında kurulan gerilla örgütü, köylülerin ve yerli halkın haklarını savunmayı amaçlayan Marksist-Leninist bir hareket olarak ortaya çıktı ve silahlı mücadeleye başladı.

2016 yılı sonunda Kolombiya hükümeti ile barış anlaşması imzalayarak silah bırakma kararı aldı. Bu anlaşma, yarım yüzyıldan fazla süren silahlı çatışmayı sona erdirmeyi amaçlıyordu.

Örgüt 2017 yılı itibarıyla, silahlarını Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde teslim etti.

Ülkede 52 yıl süren savaşta 260 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi kayboldu ve 6 milyonu aşkın kişi ise evlerinden ve arazilerinden oldu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
FARC ekoloji silah bırakma barış süreci Kolombiya
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