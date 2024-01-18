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Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 08:16
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2024 08:17
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Eski emniyet müdürleri Yunanistan sınırında yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ç. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Y.K. ve “FETÖ üyeliği” suçundan temyizde dosyası bulunan H.B. gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Eski emniyet müdürleri Yunanistan sınırında yakalandı
Fotoğraf: AA

Edirne'de eski emniyet müdürleri yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

AA’nın haberine göre, jandarma mensupları, Meriç ilçesi Alibey köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a gitmeye çalışan grup tespit etti. Yakalanan şüphelilerin kimlik tespitinde “FETÖ üyeliği” suçundan aranan ihraç emniyet müdürleri olduğu belirlendi.

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ç. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Y.K. ve Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "örgüt üyeliği" suçundan temyizde dosyası bulunan H.B. gözaltına alındı. (AS)

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