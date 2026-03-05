ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 05.03.2026 08:19
 SG: Son Güncelleme: 05.03.2026 08:56
Okuma Okuma:  2 dakika

Eski Deniz Piyadesi Kongre’de “İsrail için savaşmak istemiyoruz” dedi, polis kolunu kırdı

McGuinness’i salondan çıkarmaya çalışan polislere yardım eden takım elbiseli kişinin ABD Senatörü Tim Sheehy olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sheehy hızlı adımlarla uzaklaştı ve salondaki yerine döndü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Eski Deniz Piyadesi Kongre’de “İsrail için savaşmak istemiyoruz” dedi, polis kolunu kırdı
Fotoğraf: AA

ABD polisi, İran’a yönelik saldırıları protesto eden eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness’i Kongre binasında gözaltına almaya çalışırken kolunu kırdı.

Barış yanlısı CodePink grubu, olayın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde iki güvenlik görevlisi McGuinness’i Kongredeki bir toplantı odasından zorla çıkarmaya çalışırken kapıya sıkışan kolunun kırıldığı anlar yer aldı.

AA'nın haberine göre, CodePink üyesinin kaydettiği videoya göre McGuinness, “Lütfen Amerika için ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor. Filistin özgür kalacak" dedi.

Bu sözlerin ardından Kongre güvenliğinden sorumlu iki polis McGuinness’i salondan çıkarmaya çalıştı. McGuinness salondan çıkmamak için direndi. Bu sırada kolu kapıya sıkıştı. Görüntüyü kaydeden kişi ve bir başka CodePink üyesi, polislerin zorlaması sırasında McGuinness’in kolunun kırıldığını söyledi.

Videoda kolun kırıldığı an çıkan ses net şekilde duyuldu. Salondaki bazı kişiler polislere “Onun kolunu kırdınız” diye bağırdı.

CodePink sosyal medya paylaşımında, “Eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness Kongrede milyonlarca Amerikalının düşündüğünü dile getirdi: İsrail için İran’la savaşmak istemiyoruz. Güvenlik görevlileri onu dışarı sürükledi ve kolunu kırdı. Gaziler seslerini yükseltiyor. Amerikan halkı bu savaşı istemiyor" dedi.

Öte yandan salondaki bazı protestocular, McGuinness’i salondan çıkarmaya çalışan polislere yardım eden takım elbiseli kişinin ABD Senatörü Tim Sheehy olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sheehy hızlı adımlarla uzaklaştı ve salondaki yerine döndü.

(EMK)

ilgili haberler
CNN Türk muhabiri ve kameramanı İsrail’de gözaltına alındı
3 Mart 2026
/haber/cnn-turk-muhabiri-ve-kameramani-israilde-gozaltina-alindi-317309
İsrail ordusu, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu
3 Mart 2026
/haber/israil-ordusu-tahran-a-yeni-bir-saldiri-dalgasi-baslattigini-duyurdu-317263
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 3. GÜN
İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi
2 Mart 2026
/haber/israil-lubnanda-bircok-noktaya-hava-saldirisi-duzenledi-317241
ABD-İsrail saldırılarında dört İranlı üst düzey yetkili öldürüldü
1 Mart 2026
/haber/abd-israil-saldirilarinda-dort-iranli-ust-duzey-yetkili-olduruldu-317219
İran’da ilkokula ABD-İsrail füzesi: 148 ölü
1 Mart 2026
/haber/iranda-ilkokula-abd-israil-fuzesi-148-olu-317217
