Eski Deniz Piyadesi Kongre’de “İsrail için savaşmak istemiyoruz” dedi, polis kolunu kırdı

ABD polisi, İran’a yönelik saldırıları protesto eden eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness’i Kongre binasında gözaltına almaya çalışırken kolunu kırdı.

Barış yanlısı CodePink grubu, olayın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde iki güvenlik görevlisi McGuinness’i Kongredeki bir toplantı odasından zorla çıkarmaya çalışırken kapıya sıkışan kolunun kırıldığı anlar yer aldı.

AA'nın haberine göre, CodePink üyesinin kaydettiği videoya göre McGuinness, “Lütfen Amerika için ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor. Filistin özgür kalacak" dedi.

— Bu savaşın sebebi İsrail



— Amerika, oğullarını ve kızlarını İsrail’e ölüme yollamayı istemiyor



Bu sözlerin ardından Kongre güvenliğinden sorumlu iki polis McGuinness’i salondan çıkarmaya çalıştı. McGuinness salondan çıkmamak için direndi. Bu sırada kolu kapıya sıkıştı. Görüntüyü kaydeden kişi ve bir başka CodePink üyesi, polislerin zorlaması sırasında McGuinness’in kolunun kırıldığını söyledi.

Videoda kolun kırıldığı an çıkan ses net şekilde duyuldu. Salondaki bazı kişiler polislere “Onun kolunu kırdınız” diye bağırdı.

CodePink sosyal medya paylaşımında, “Eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness Kongrede milyonlarca Amerikalının düşündüğünü dile getirdi: İsrail için İran’la savaşmak istemiyoruz. Güvenlik görevlileri onu dışarı sürükledi ve kolunu kırdı. Gaziler seslerini yükseltiyor. Amerikan halkı bu savaşı istemiyor" dedi.

Öte yandan salondaki bazı protestocular, McGuinness’i salondan çıkarmaya çalışan polislere yardım eden takım elbiseli kişinin ABD Senatörü Tim Sheehy olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sheehy hızlı adımlarla uzaklaştı ve salondaki yerine döndü.

